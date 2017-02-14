Накануне Дня всех влюбленных компании запустили симулятор для отработки своего поведения в ресторане



Иллюстрация Facebook

В канун Дня Святого Валентина Old Spice совместно с Facebook решили подготовить своих пользователей к предстоящим праздничным свиданиям. Специально для того, чтобы молодые люди знали, как вести себя, оставшись наедине с девушкой, компании запустили своеобразный симулятор, управлять которым мог любой пользователь соцсети.

Симулятор был запущен накануне в прямом эфире на платформе Facebook Live. В рамках него авторы идеи из Wieden & Kennedy Portland соорудили уютный уголок, в котором проходило свидание двух человек. За ним в прямом эфире могли наблюдать пользователи Facebook, а также давать советы молодому человеку о том, как вести себя, что делать и что говорить своей спутнице.

Пользователи в прямом эфире голосовали и молодому человеку приходилось выполнять все то, что придумали для него наблюдатели. Так, бедняге приходилось надевать на голову салфетку, рвать волосы на голове, жонглировать едой и многое другое. В свою очередь Old Spice информировал зрителей о том, как правильно вести себя, а также указывал на ошибки главного героя, тем самым подготовив пользователей Facebook к предстоящему празднику и свиданиям.