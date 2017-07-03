Рекламные бюджеты в digital audio превышают 120 млн. рублей, по оценке экспертов



Скриншот сайта DigitalBox

DigitalBox запустила первую биржу онлайн аудиорекламы на российском рынке с охватом 56 млн. потенциальных интернет-слушателей в неделю, сообщает компания. Это сравнимо с недельным охватом всего измеряемого радио в России — 54,662 млн. (Reach Weekly 54 662 000, Radio Index – Россия, Октябрь – Март 2017, Mediascope), уточняют в DigitalBox.

Биржа онлайн аудиорекламы работает на базе рекламной programmatic-платформы AdWist. Собственная сеть DigitalBox включает мобильные приложения интернет-радио Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Весна FM», музыкальный сервис Zvooq, порталы 101.ru, Megalyrics.ru, BRIDGE MEDIA, PROMODJ, музыкальная радиостанция ТО «Газгольдер» Radio Gaz и другие площадки. В DigitalBox также интегрированы внешние сети, доступно размещение в социальных сетях VK.com, Одноклассники и Moй Мир.

«Интерес к аудиорекламе в интернете только начинает просыпаться, у данного рынка большие перспективы и этот новый тип медиапотребления (прослушивание музыки в интернете) будет только расти. Это видно на примере и нашей работы: за последние полгода охват нашей сети увеличился в несколько раз», — комментирует директор DigitalBox Зинаида Кольцова.