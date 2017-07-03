Скриншот сайта DigitalBox

 

DigitalBox запустила первую биржу онлайн аудиорекламы на российском рынке с охватом 56 млн. потенциальных интернет-слушателей в неделю, сообщает компания. Это сравнимо с недельным охватом всего измеряемого радио в России 54,662 млн. (Reach Weekly 54 662 000, Radio Index – Россия, Октябрь – Март 2017, Mediascope), уточняют в DigitalBox.

 

Биржа онлайн аудиорекламы работает на базе рекламной programmatic-платформы AdWist. Собственная сеть DigitalBox включает мобильные приложения интернет-радио Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Весна FM», музыкальный сервис Zvooq,  порталы 101.ru, Megalyrics.ru, BRIDGE MEDIA, PROMODJ, музыкальная радиостанция ТО «Газгольдер» Radio Gaz и другие площадки. В DigitalBox также интегрированы внешние сети, доступно размещение в социальных сетях VK.com, Одноклассники и Moй Мир.

«Интерес к аудиорекламе в интернете только начинает просыпаться, у данного рынка большие перспективы и этот новый тип медиапотребления (прослушивание музыки в интернете) будет только расти. Это видно на примере и нашей работы: за последние полгода охват нашей сети увеличился в несколько раз», — комментирует директор DigitalBox Зинаида Кольцова.  

Миграция слушателей в digital audio, то есть переход к прослушиванию в интернете, стала самой важной тенденцией нескольких последних лет. В России нет данных о том, сколько человек слушают музыку в интернете, с точностью которых были бы согласны все эксперты.

По данным операционного директора рекламного агентства Digital Audio (продает рекламу в социальных сетях MailRu.Group) Олега Осташевского, только в VK.com, Одноклассниках и Моем мире музыку слушают около 40 миллионов пользователей в месяц это уже больше четверти всех жителей России (28%).

По оценке экспертов, объем рынка рекламы в digital audio в 2015 году в России составил 20–25 млн. рублей, в 2016 — уже 120 млн. рублей.
 