Скриншот сайта DigitalBox
DigitalBox запустила первую биржу онлайн аудиорекламы на российском рынке с охватом 56 млн. потенциальных интернет-слушателей в неделю, сообщает компания. Это сравнимо с недельным охватом всего измеряемого радио в России — 54,662 млн. (Reach Weekly 54 662 000, Radio Index – Россия, Октябрь – Март 2017, Mediascope), уточняют в DigitalBox.
Биржа онлайн аудиорекламы работает на базе рекламной programmatic-платформы AdWist. Собственная сеть DigitalBox включает мобильные приложения интернет-радио Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Весна FM», музыкальный сервис Zvooq, порталы 101.ru, Megalyrics.ru, BRIDGE MEDIA, PROMODJ, музыкальная радиостанция ТО «Газгольдер» Radio Gaz и другие площадки. В DigitalBox также интегрированы внешние сети, доступно размещение в социальных сетях VK.com, Одноклассники и Moй Мир.
«Интерес к аудиорекламе в интернете только начинает просыпаться, у данного рынка большие перспективы и этот новый тип медиапотребления (прослушивание музыки в интернете) будет только расти. Это видно на примере и нашей работы: за последние полгода охват нашей сети увеличился в несколько раз», — комментирует директор DigitalBox Зинаида Кольцова.
По данным операционного директора рекламного агентства Digital Audio (продает рекламу в социальных сетях MailRu.Group) Олега Осташевского, только в VK.com, Одноклассниках и Моем мире музыку слушают около 40 миллионов пользователей в месяц — это уже больше четверти всех жителей России (28%).
По оценке экспертов, объем рынка рекламы в digital audio в 2015 году в России составил 20–25 млн. рублей, в 2016 — уже 120 млн. рублей.