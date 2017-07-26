На этот раз бренд разместил на батончиках распространенные симптомы голода

Диким, приунывшим и капризным из-за голода персонажам посвящена новая кампания SNICKERS – Hunger bar. Теперь питательный батончик можно будет выбрать под свое голодное эго.

Суперголодные герои

В рамках кампании SNICKERS выпустил историю о трех суперголодных героях: Дикий, Человек-Приуныл и Женщина-Ойвсё. Громила Дикий ведет себя как пещерный человек в современном мегаполисе, над бледным худощавым Человеком-Приуныл вечно нависает грозовая тучка, а капризная Женщина-Ойвсё не расстается со своей Ойвсё-Собачкой, постоянно закатывает глаза и вечно на всех обижена. Только съев шоколадный батончик, как и следовало предположить, персонажи возвращаются в нормальное человеческое состояние.

«Хлеб» всему с голода

Одной из важнейших составляющей кампании, по оценке бренда, стала кооперация с группой «Хлеб», известной своими пародийными видео. Вместе с музыкантами SNICKERS создал специальный интерактивный ролик, в котором группа наглядно демонстрирует все голодные симптомы. На этот раз зрители станут активными участниками онлайн-концерта: они смогут в онлайн-режиме выбрать голодное состояние, в котором будет исполняться песня. Музыканты будут следовать их командам и показывать голодные симптомы, описанные на батончиках.

Hunger bar в Shazam

Официальный запуск ролика состоится в начале августа, но уже сейчас все желающие могут увидеть его с помощью приложения Shazam.

C 25 июля новые батончики превратятся в уникальную музыкальную сцену: если навести камеру приложения на батончики серии Hunger bar, то можно увидеть ролик первыми, еще до официального релиза. Кроме того, можно управлять музыкантами: при наведении на разные симптомы голода группа исполнит трек в соответствующем голодном состоянии.

Голодный видеоблогер

В кампании SNICKERS примут участие известные видеоблогеры. Они продемонстрируют, как голод влияет на их поведение, запустят «голодный» челлендж и специальный конкурс. Помимо этого, с помощью чат-бота Vkontakte поклонники питательного батончика смогут пройти face-тест, который определит их голодное состояние и выдаст соответствующий симптом. Результатами теста можно поделиться в соцсетях с хештегом #сникерсни.