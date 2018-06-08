Болельщики смогут следить за новостями Чемпионата и смотреть видео с самыми яркими моментами матчей

В «Одноклассниках» появилось приложение, которое соберёт всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу. С его помощью пользователи смогут следить за турниром глазами блогеров, снимающих прямые эфиры из городов, принимающих ЧМ-2018, узнавать результаты матчей и читать актуальные новости от ведущих спортивных СМИ, сообщили в пресс-службе соцсети.

На странице «Новости» появится специальная лента, в которой пользователи приложения смогут узнать подробности о последних событиях Чемпионата мира. В ленте новостей появится контент от ведущих спортивных СМИ: «Спорт Mail.Ru», «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», «Р-спорт» и других. На странице приложения «Вести с полей» будут публиковаться стримы блогеров, созданные через мобильный сервис OK Live.

Результаты матчей Чемпионата мира будут обновляться в приложении в режиме онлайн. Болельщикам станут доступны основные события игр, составы команд, информация об участниках, текущем положении в группе и плей-офф, лучших бомбардирах турнира, а также подробная статистика и видео с самыми яркими моментами матчей.

Напомним, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» будет транслировать 27 матчей в прямом телеэфире. «Россия 1» (ВГТРК) — семь, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 матча в повторе). В интернете каналы покажут Чемпионат в полном объеме.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.