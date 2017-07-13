Рекламодатели получают новые возможности для продвижения своих продуктов внутри соцсети



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"Одноклассники" запустили платформу для приложений, которая позволяет владельцам групп добавлять опросы, тесты, сервисы для записи к специалистам и многое другое.

Каждая группа теперь получит доступ сразу к нескольким приложениям, а владелец сообщества сможет создавать собственный закрытый сервис, разработанный для подписчиков, или воспользоваться уже существующими открытыми.

Так, уже доступны приложения для опросов, тестов и сборов пожертвований. В группах салонов красоты можно выбрать мастера и записаться на прием, а участники сообществ с медицинским уклоном могут вызвать врача на дом и провести онлайн-консультации со специалистами.

"Приложения для групп — это новые возможности для рекламодателей. Создавая и продвигая свое приложение внутри социальной сети можно значительно уменьшить количество действий пользователя и улучшить конверсию. Избранные приложения, прошедшие модерацию, смогут использовать привязанные в ОК карты для оплаты услуг, а это прямой доступ к платежеспособной аудитории", - сообщает Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта "Одноклассники".