Делая покупки по купонам, можно получить вознаграждение и потратить его на игры или стикеры

«Одноклассники» представили новый сервис, с помощью которого пользователи соцсети могут получать кешбэк во внутренней валюте соцсети за участие в промо-акциях брендов и покупки офлайн, сообщили в пресс-службе ОК.

Это первый инструмент, реализованный на платформе performance retail. Бренды с помощью рекламной платформы myTarget публикуют специальные предложения с кешбэком в ленте пользователей. Промопост включает описание акции: сроки действия и площадки, на которых нужно совершить покупку.

Увидев интересную акцию, пользователь сохраняет ее в личном кабинете в разделе «Услуги и купоны». Далее он совершает покупку офлайн и сканирует QR-код на чеке в приложении ОК. В течение суток чек проверяется на уникальность, и пользователь получает кешбэк, который он может потратить на стикеры, игры или другие услуги в социальной сети.

В соцсети уверены в эффективности такого формата, так как, по данным агентства Nielsen, 62% пльзователей обращают внимание на промоакции, а 33% — специально ищут подобные предложения. В связи с этим, «Одноклассники» последовательно развивают сервисы, с помощью которых пользователи могут выбирать и покупать товары любимых брендов внутри сети.

«Отслеживание покупок, полученных благодаря онлайн-рекламе, всегда было мечтой маркетологов, и теперь в России это становится реальным. С помощью нового инструмента бренду необходимо лишь рассказать о товаре, условиях его приобретения и выплаты бонусов. Пользователь видит такой оффер в ленте, сохраняет и активирует посредством сканирования чека, получая минимум 50 OK. Факт оплаты подтверждает QR-код, а вознаграждение пользователь может потом потратить на стикеры, игры или другие услуги в социальной сети», — рассказал Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов социальной сети «Одноклассники».