Соцсеть совместно с телеканалом «Сила» получила права на трансляцию чемпионата Испании по футболу



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Матч Ла Лиги «Барселона» — «Бетис» с комментариями Василия Уткина, набрал более 1,5 миллиона просмотров. Встреча транслировалась в прямом эфире «ВКонтакте» телеканалом «Сила», принадлежащим компании «Телеспорт», сообщает «Коммерсант».

«Телеспорт» стала владельцем прав на показ в России чемпионата Испании по футболу, заплатив за это, по экспертным оценкам, порядка 5–10 млн долларов. Канал «Матч ТВ» не смог купить эти права, обосновывая экономической нецелесообразностью. Уточняется, что матчи Ла Лиги привлекают в России наибольшую аудиторию по сравнению с другими иностранными чемпионатами.

«Телеспорт» будет развивать показ матчей в соцсетях в качестве ключевого канала дистрибуции. Первые игры в воскресенье могли бесплатно смотреть пользователи «ВКонтакте». Матч «Барселона» — «Бетис» посмотрели 1,6 млн зрителей, он закончился со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. В это же воскресенье, 20 августа, телеканал показал встречу «Депортиво» — «Реал». Матч также комментировал Василий Уткин.

«В первом туре мы работаем только с «ВКонтакте», потом будем раздавать абсолютно всем, чтобы создавать максимальный охват. Любые сайты, которые захотят с нами сотрудничать, получат контент»,— заявил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов. Зарабатывать компания намерена в том числе на продаже рекламы во время трансляций.