Новая технология позволила сократить время установки соединения и улучшить качество связи

Социальная сеть «Одноклассники» добавила в голосовые и видеозвонки искусственный интеллект. Таким образом, пользователи получили возможность совершить звонок с любого устройства, сообщили в пресс-службе соцсети.

Искусственный интеллект внутри платформы звонков позволяет абонентам общаться из чата в личных сообщениях, со страницы профиля друга, из веб-версии соцсети без дополнительного ПО и с помощью мобильных приложений ОК на Android и iOS.

Нейросеть собирает статистику по подсетям мобильного оператора и автоматически настраивает параметры сетевого протокола как на этапе дозвона, так и во время звонка, что существенно улучшает качество связи.

Кроме того, соцсеть полностью переработали интерфейс звонка. Теперь звонок сворачивается в мини-плеер, при этом пользователи могут переходить в другие разделы сайта или мобильного приложения.

«Мы полностью перезапустили платформу видеозвонков в Одноклассниках на базе динамически обучающейся нейросети: улучшили качество картинки и звука, научили звонки адаптироваться к условиям интернета и качеству соединения. В результате тестирования на части аудитории число успешных звонков показывает двукратный рост», — отметила Марина Краснова, директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live социальной сети «Одноклассники».