В соцсети теперь можно посмотреть юмористическое «Анекдот-шоу» Вадима Галыгина и программу о воспитании детей «Перекрестный отец»

Социальная сеть «Одноклассники» представила линейку собственных ТВ-шоу в дополнение к вечернему шоу «ОК на связи!». В соцсети появились юмористическое «Анекдот-шоу» Вадима Галыгина и программа с советами по воспитанию детей «Перекрестный отец».

Шоу Галыгина с участием российских знаменитостей уже стартовало в «Одноклассниках» и будет выходить два раза в неделю. В ходе передачи четыре звездных гостя делятся на две команды, рассказывают анекдоты или смешные истории, а специальный механизм по громкости смеха в зале определяет победителя. В дальнейшем самые удачные шутки будут определяться онлайн-зрителями в ОК: по количеству положительных комментариев и оставленных эмоций к эфиру в момент рассказа. В первом сезоне в гости к Вадиму Галыгину придут Михаил Галустян, Алексей Ягудин, Нюша, Александр Ревва, Анна Хилькевич, Burito и другие знаменитости. Шоу продюсирует компания WMG.

В еженедельном шоу «Перекрестный отец» звездные гости делятся с зрителями историями о своем детстве, собственных детях и их воспитании. Пилотный сезон программы собрал более 15 миллионов просмотров: в гостях у ведущей, певицы Лины Милович, побывали Денис Клявер, Аскольд Запашный, Антон Комолов, Михаил Шац и другие звезды. Новый сезон шоу стартует в ближайшие месяцы.

Онлайн-шоу в «Одноклассниках» отличаются максимальной вовлеченностью пользователей соцсети. Каждое шоу транслируется в формате прямого эфира, это позволяет зрителям делиться друг с другом эмоциями от просмотра.

По каждому из шоу ОК ведут переговоры об интеграции с рекламодателями. Бренды, размещающие рекламу в онлайн-шоу, смогут получать детальную статистику по своим интеграциям.

«Эксклюзивный контент – один из главных трендов развития социальных сетей. Представленная линейка шоу охватывает несколько популярных тем среди пользователей ОК: темы семьи, юмора и жизни звезд. Благодаря этому в соцсети формируется контент, объединяющий интересы максимально широкой аудитории. Это дает пользователям возможность делиться друг с другом эмоциями от просмотра и привлекает новую аудиторию. В 2018 году мы продолжим активно развивать это направление, добавлять новые темы и сотрудничать с производителями шоу и сериалов: как известными на рынке, так и молодыми продакшн-командами», – отмечает Марина Краснова, директор по продуктам «Видео» и OK Live социальной сети «Одноклассники».