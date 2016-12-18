Sostav представляет новую подборку отечественных брендинговых кейсов





Sostav продолжает мониторинг индустрии и представляет традиционный обзор свежих работ в области корпоративного брендинга. Традиционно, в обзоре представлены работы только российских специалистов в области брендинга и дизайна - как специализированных агентств и студий, так и работы отдельных известных дизайнеров.

И также традиционно - мы не даем оценку качества представленных работ: само их попадание в наш обзор говорит о том, что эти проекты достойны внимания профессиональной публики.

Студия графического дизайна Unicorn разработала для сети ресторанов быстрого питания "Теремок" концепцию нового стиля. Изменения коснулись всех пунктов оформления ресторанов, в том числе дизайна интерьера, меню, посуды, фирменных знаков.

В компании отмечают, что при помощи измененного дизайна авторы концепции попытались донести до потребителя одну важную мысль: "Теремок" – это не фаст-фуд, это сеть принципиально иного формата – фаст-кэжуал".

Госпредприятие "Моссвет", которое с 1999 года отвечает за освещение Москвы, получило новый фирменный стиль и логотип. В рамках обновления, команда Repina Branding, разработала логотип, фирменные элементы, а также брендбук предприятия. В основу креативной концепции легла кольцевая планировка города. "Городские" кольца обволакивают фирменный знак, который представляет собой букву "М".





Ритейлер KUPIVIP.RU спустя год после масштабного ребрендинга вновь обновляет фирменный стиль. Над визуальным стилем компании работала команда брендингового агентства Depot WPF.

"Идея родилась, когда мы захотели убрать из макета все лишнее и сделать акцент на главном. Так появилась рамка, которая фокусирует наше внимание на нужном продукте или каком-либо другом объекте, и "размытие" всех второстепенных элементов. Прежний стиль из-за своей яркости и "самостоятельности" не позволял сосредоточить внимание потребителя на красоте самого продукта, визуально отвлекал", - рассказала Анна Большакова, арт-директор агентства.

Агентство СОЛЬ разработало и вывело на рынок новый бренд строительной компании - "Yarus". Творческая команда представила название и систему визуальной идентичности бренда. В основу дизайна лег образ берёзы – традиционного русского символа.

"Название Yarus позволило подчеркнуть сразу несколько особенностей бренда: работу на территории России и работу в сфере строительства многоярусных, многоэтажных зданий. В визуальной идее авторы также объединили эти два смысла. Решение нашлось в образе русской берёзы, который помог рассказать одновременно о возведении высоток и подходе к работе с русской душой", - комментируют дизайн в агентстве.

На рынок модной женской одежды выходит новый мультибрендовый магазин Ampersand. Творческая команда агентства Punk You Brands разработала внутреннее оформление бренда, его фирменный стиль и название.

"Сужать географию представленных марок шаблонными итальянскими или французскими словечками в названии — неподходящий вариант. Поэтому мы предложили наименование на международном языке — английском", - комментируют проект в агентстве.

Для борьбы с недобросовестными сервисными центрами столичные власти запустили проект "Чудо техники". За разработку позиционирования, имени, фирменного стиля нового проекта отвечала команда брендингового агентства Пленум.

Идея фирменной графики — "Видим технику насквозь" представляет собой невидимый луч, который просвечивает технику и позволяет увидеть внутренние компоненты. Элементы фирменных "микросхем" можно комбинировать, создавая новые паттерны, которые по задумке дизайнеров останутся узнаваемыми и помогут безошибочно идентифицировать бренд на любом носителе.

Агентство DDVB разработало название и стратегию продвижения бренда благотворительной организации "Особое детство", которая помогает детям с нарушением в развитии, а также их семьям. Рисунки этих детей стали основой айдентики нового бренда.

С декабря текущего года Московский Планетарий, один из главных центров популяризации науки в России, меняет фирменный стиль и логотип. Новую айдентику для Планетария подготовила творческая команда Charsky studio.

Сеть винотек Grand Cru, принадлежащая винному дистрибьютору Simple, обновила сеть своих магазинов под новым названием SimpleWine. Ребрендинг, айдентику и логотип винотек разработала команда агентства LINII Group.

"Бренд Simple хорошо известен всем любителям вина, а винотеки, ранее известные под именем GrandCru, и до нас отличались прекрасным, близким к идеальному, дизайном интерьера. Нашей задачей было не испортить, не "передизайнерить". Не отпугнуть старых клиентов и вместе с тем подать правильный сигнал о том, что винотеки изменились, что изменился ассортимент и отношение. Мне кажется, нам удалось аккуратно и тонко помочь бренду измениться", - рассказал творческий директор LINII Group Михаил Губергриц.





Творческая команда агентства Z&G.Branding разработала бренд для продуктовых дискаунтеров "Ценолет". В названии бренда заложена идея, которая раскрывается в слогане: "Наши цены летят вниз". Дизайнеры выбрали желтый и красный основными цветами фирменного стиля бренда.

Дизайн-студия "Провинция" обновила логотип и фирменный стиль для компании "Медведково". В 2016 году компания обратилась в студию Province за помощью в рестайлинге фирменного стиля. Творческая команда "Провинции" доработала узнаваемый символ фабрики, переработали написание слова "Медведково". Буквы получили уникальные черты от главного персонажа бренда - мишки, окруженного северным сиянием.

Агентство SmartHeart разработало бренд премиального жилого квартала CITY PARK для группы компаний "МонАрх". Команда агентства предложила концепцию позиционирования и айдентику проекта.

"Ничего лишнего, при этом, красиво, современно и не лишено экстравагантности. Проектное решение мы поддержали сдержанной айдентикой. Никаких сложных шрифтов, ярких "кислотных" цветов. Все очень минималистично. В премиальном проекте должна преобладать простота и эстетика", - рассказал Станислав Окрух, , руководитель брендингового агентства SmartHeart.

Агентство Fabula Branding оформило подъезды жилых домов в квартале Зеленый Бор. Команда агентства разработала сюжетные иллюстрации с участием бренд-персонажа квартала кота Бориса и его подруги Барбариски.

В дизайн-студии Redbrand разработали знак, логотип и фирменный стиль для Remagic.studio -компании, которая производит и транслирует видео в формате виртуальной реальности. Визуальный ряд должен был характеризовать деятельность компании.

Брендинговое агентство BrandLab выиграло тендер на редизайн и брендбук компании "РМ Нанотех", производящей нанофильтрующие элементы для промышленных предприятий. Первоначальной задачей было полностью обновить фирменную айдентику "РМ Нанотех". Однако команда BrandLab пошла дальше и предложила бренду новое имя – Membranium.