Обзор горячих вакансий в рекламе и маркетинге!

Агентство SocialCraft ищет в команду сильного Арт-директора с опытом в сфере digital (если есть опыт работы в других рекламных сферах - это плюс). Помимо очень веселого и дружного коллектива мы можем предложить интересные проекты и возможность развития направления «под себя». Ты будешь не только рисовать, но и придумывать целые идеи и концепции. Если ты понимаешь, как обрабатывать бриф и сделать клиента счастливым (особенно из фарм-категории), то будет сложно и интересно, но точно не скучно:)

Специализация:

Digital во всех его проявлениях: SMM, спецпроекты, коммуникационные идеи digital-проектов, «упаковка» кейсов и так далее.

Требования:

Опыт работы Арт-директором (ведущим дизайнером) в рекламном агентстве - обязателен и не менее двух лет;

Профессиональное владение пакетом программ Adobe (PS, AI, AE etc.);

Владение любыми дополнительными программами, имеющими отношение к дизайну;

Способность нестандартно мыслить, находить и уметь воплощать в жизнь новые креативные идеи, а не только готовить макеты и отрабатывать комменты клиента;

Понимание особенностей восприятия различных идей пользователями разных каналов (SMM / спецпроекты на сайтах / блогеры / баннерные сети / OLV и т.д.);

Умение рисовать от руки (скетчинг и не только);

Умение оформлять (Key / PP) и защищать свои идеи и предложения (в том числе на английском языке). Важно понимать, что презентация не есть простой набор слайдов, это - продукт и ты его продаешь;

Навыки работы с видео;

Навыки супервайзинга фото- и видеопродакшена. Четкое понимание процессов и умение не только «представить» конечный результат, но и добиться его получения.

Обязанности:

Создание и разработка креативной концепции проекта (как в рамках тендеров, так и для текущих клиентов агентства);

Защита перед клиентом;

Разработка инфографики, KV и айдентики как проектов, так и целого бренда;

Руководство творческой группой, но также самостоятельная работа над проектом;

Корректировка, контроль сроков и качества исполнения.

Мы предлагаем:

Полную творческую свободу (если это позволяет бриф и клиент не обидится);

Интересные проекты в рамках крупных международных брендов (FMCG, авто, техника, фарма), в том числе люксового сегмента;

Работу в дружном и молодом коллективе постоянно развивающегося агенства (без жесткой корпоративной иерархии);

График работы: 5/2 с 09/10/11 до 18/19/20 часов (на выбор);

Офис расположен в 5 мин. ходьбы от ст.м. Маяковская.

РЕЗЮМЕ БЕЗ ПОРТФОЛИО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Размер заработной платы зависит от портфолио и результатов собеседования.

Контактное лицо: vacancy@socialcraft.ru