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Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

Обзор горячих вакансий в рекламе и маркетинге!

11.09.2018 в 13:00

Вопросы о размещении присылайте на vacancy@sostav.ru

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Вашему вниманию список актуальных вакансий от компаний-лидеров рекламного рынка. В сентябре рынок остро нуждается в креаторах, сммщиках и сотрудниках digital-направлений.

Узнавайте себя и высылайте свое резюме по указанным адресам.

Арт-директор

от 90 000 до 170 000
SocialCraft

Агентство SocialCraft ищет в команду сильного Арт-директора с опытом в сфере digital (если есть опыт работы в других рекламных сферах - это плюс). Помимо очень веселого и дружного коллектива мы можем предложить интересные проекты и возможность развития направления «под себя». Ты будешь не только рисовать, но и придумывать целые идеи и концепции. Если ты понимаешь, как обрабатывать бриф и сделать клиента счастливым (особенно из фарм-категории), то будет сложно и интересно, но точно не скучно:)

Специализация:

Digital во всех его проявлениях: SMM, спецпроекты, коммуникационные идеи digital-проектов, «упаковка» кейсов и так далее. 

Требования:

  • Опыт работы Арт-директором (ведущим дизайнером) в рекламном агентстве - обязателен и не менее двух лет;
  • Профессиональное владение пакетом программ Adobe (PS, AI, AE etc.);
  • Владение любыми дополнительными программами, имеющими отношение к дизайну;
  • Способность нестандартно мыслить, находить и уметь воплощать в жизнь новые креативные идеи, а не только готовить макеты и отрабатывать комменты клиента; 
  • Понимание особенностей восприятия различных идей пользователями разных каналов (SMM / спецпроекты на сайтах / блогеры / баннерные сети / OLV и т.д.);
  • Умение рисовать от руки (скетчинг и не только);
  • Умение оформлять (Key / PP) и защищать свои идеи и предложения (в том числе на английском языке). Важно понимать, что презентация не есть простой набор слайдов, это - продукт и ты его продаешь;
  • Навыки работы с видео;
  • Навыки супервайзинга фото- и видеопродакшена. Четкое понимание процессов и умение не только «представить» конечный результат, но и добиться его получения.

Обязанности:

  • Создание и разработка креативной концепции проекта (как в рамках тендеров, так и для текущих клиентов агентства);
  • Защита перед клиентом;
  • Разработка инфографики, KV и айдентики как проектов, так и целого бренда; 
  • Руководство творческой группой, но также самостоятельная работа над проектом;
  • Корректировка, контроль сроков и качества исполнения.

Мы предлагаем:

  • Полную творческую свободу (если это позволяет бриф и клиент не обидится);
  • Интересные проекты в рамках крупных международных брендов (FMCG, авто, техника, фарма), в том числе люксового сегмента;
  • Работу в дружном и молодом коллективе постоянно развивающегося агенства (без жесткой корпоративной иерархии);
  • График работы: 5/2 с 09/10/11 до 18/19/20 часов (на выбор);
  • Офис расположен в 5 мин. ходьбы от ст.м. Маяковская.

РЕЗЮМЕ БЕЗ ПОРТФОЛИО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Размер заработной платы зависит от портфолио и результатов собеседования.

Контактное лицо: vacancy@socialcraft.ru

Офис-менеджер

от 35 000 до 40 000
Zorka.Mobi

Обязанности:

  • Обеспечение жизнедеятельности офиса: заказ канцелярии, воды, покупка кофе, чая и всего необходимого для встречи гостей офиса, взаимодействие с почтой России и экспресс-почтой, заказ расходных материалов и печатной продукции;
  • Осуществление работы по организационно-техническому обеспечению административно-распорядительной деятельности руководителя организации;
  • Ведение делопроизводства: регистрация входящих/исходящих документов; прием и распределение телефонных звонков; работа с офисной оргтехникой; распределение электронной почты и бумажной корреспонденции;
  • Взаимодействие с контрагентами по вопросам документооборота, оформление договоров поставки;
  • Организация и решение вопросов по обязательному обучению и повышению квалификации сотрудников подразделения;
  • Осуществление оперативной связи со сторонними организациями (коммерческими, государственными) по вопросам текущей деятельности организации (предоставление информации по запросу);
  • Выполнение оперативных поручений руководителей (бронь билетов\гостиниц\трансфера и т.д.).

Контактное лицо: Екатерина Маковецкая, +79037697997, em@zorka.mobi

Digital manager

от 80 000
Plan.Net Russia
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Задачи по построению отношений с клиентами:

  • Выявление потребностей;
  • Совместный поиск оптимальных путей решения задач клиента;
  • Приоритизация требований;
  • Управление ожиданиями.

Обязанности:

  • Управление командой проекта и подрядчиками;
  • Разработка стратегии контент-маркетинга, использование инструментов digital-PR, разработка спецпроектов и производство видео-контента;
  • Разработка стратегии и медиа планирование рекламных кампаний в VK, FB, Instagram, My Target;
  • Контроль рекламных кампаний, распределение бюджета, ведение отчетности;
  • Анализ эффективности рекламных кампаний, SMM-продвижения;
  • Привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников групп, лидогенерация;
  • Знание основных инструментами парсинга аудиторий;
  • Контроль таймингов, организация выполнения проектов внутри агентства;
  • Участие в процессе работы над стратегией брендов (разработка/корректировка; позиционирования, коммуникационная стратегия на год, создание брифа на проект, etc);
  • Составление/согласование смет, контроль за своевременной оплатой счетов.

Требования:

  • Проактивность в рамках ежедневной работы с клиентом
  • Опыт работы в digital не менее 3-х лет;
  • Хорошие коммуникативные и презентационные навыки;
  • Наличие успешных кейсов с таргетингом в социальных медиа;
  • Чтение канала в телеграмме о будущем маркетинга @gitital
  • Опыт самостоятельного ведения проектов;
  • Знание английского языка на уровне выше среднего;
  • Коммуникабельность, тактичность, контактность, умение работать в команде.

Условия:

  • Работа в комфортном офисе около метро Воробьёвы Горы / Спортивная.
  • Полностью «белая» заработная плата.
  • Возможности профессионального роста.

Контактное лицо:

HR Manager - Марианна Цедик
+7-967-227-93-78
hr@louder.ru

SMM-менеджер

до 60 000
Louder
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • создание SMM стратегий
  • управление проектами
  • общение с клиентом и подрядчиками
  • работа с блогерами
  • документооборот, аналитика

Требования:

  • опытом работы в рекламе от года в должности SMM менеджера
  • умением пользоваться аналитическими тулами и знанием английского

Условия:

  • работа в офисе по контракту (в соответствии с ТК РФ)
  • график работы с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед
  • расположение офиса: м. Воробьевы горы, 15 мин пешком от метро
  • прекрасный молодой коллектив и интересные проекты
  • возможность карьерного роста

Контактное лицо:

HR Manager - Марианна Цедик
+7-967-227-93-78
hr@louder.ru

Creator / Creative Copywriter

по договоренности
Eventum Premo
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Event / PR / Digital / Creative - агентство Eventum Premo, входящее в TOP 50 агенств мира, ищет Креатора / Креативного копирайтера - целеустремленного человека, который готов и хочет креативить в любую секунду, при этом выдавая классные и продаваемые идеи. Идеи, которые после станут реальностью.

Креативный копирайтер Eventum Premo - это:

  • Много новых идей (от безумных до логичных)
  • Постоянное участие в брейнштормах (это основа нашей работы)
  • Умение формулировать свои мысли - кратко и четко
  • Воплощение идей на «бумаге» (Keynote / владение приветствуется)
  • Грамотный русский язык (Английский приветствуется)
  • Чувство стиля
  • Навык устной презентации идеи
  • Умение управлять креативным процессом (Работа в команде).

Мы ждем:

  • Опыт работы в креативных агентствах (Event/PR/Digital - приветствуется)
  • Портфолио проектов / презентаций / наград
  • Готовность пройти тестовое задание.

От нас:

  • Работа в агентстве, входящем в TOP 50 агентств мира
  • Возможность увидеть свою идею в реальности (бесценное чувство).
  • Работа с всемирно известными брендами и марками
  • Соответствующая и достойная оплата (оклад + бонусы). Оговаривается индивидуально
  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • Сильная команда опытных профессионалов
  • Уютный loft-офис со всеми плюсами (м.Красносельская).

Фрилансеров мы не ищем. Нам нужен человек в штат.

P.s. Важно, что вы дочитали этот текст до конца. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов «Привет, я тот, кто вам нужен», иначе, ваше резюме не будет рассмотрено.

Контактное лицо: Дурманова Вероника, hr@eventum-premo.ru

Digital project manager

по договоренности
Eventum Premo
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Что предстоит делать:

  • Разработка, бюджетирование и реализация digital проектов для текущих клиентов: рекламные кампании, специальные проекты
  • Подбор и менеджмент работ подрядчиков по digital (веб-студии, разработчики мобильных приложений, дизайнеры и т.п.).

Наш идеальный кандидат:

  • Опыт организации работ подрядчиков (дизайнеров, разработчиков, селебрети-менеджеров и других специалистов). Составление ТЗ и контроль работы на всех ее этапах
  • Образование: высшее или неоконченное высшее
  • Не менее года опыта работы в сфере digital с доказанным опытом успешной реализации проектов, понимание основных принципов коммуникации в интернете и social media
  • Предпочтение будет отдаваться кандидатам со знанием английского языка.

Мы гарантируем:

  • Интересные, нестандартные задачи в области Digital marketing
  • Достойную заработную плату и бонусы (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом)
  • Реальные возможности для профессионального роста
  • Оформление по ТК РФ и полностью белую зарплату
  • График работы 5/2 с 10.00 до 19.00 с возможностью небольших корректировок по согласованию
  • Молодую сплочённую команду профессионалов с горящими глазами
  • Комфортные условия работы в лофте рядом с ст. м. Красносельская.

P.S. важно, что Вы дочитали этот текст до конца. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов "Привет! Я тот, кто вам нужен!", и Ваши шансы сильно повысятся.

Контактное лицо: Дурманова Вероника, hr@eventum-premo.ru

Junior art director / Creative designer

по договоренности
Eventum Premo
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Агентство eventum premo активно развивает digital направление (рекламные кампании, креативные спецпроекты онлайн и SMM) и открывает вакансию junior art director/creative designer.

Что мы ждем от кандидата:

  • Концептуальное мышление
  • Желание построить креативную и эффективную дизайн-команду (да-да, ты должен хотеть построить команду и уметь работать с людьми)
  • Умение работать руками, а не только раздавать задания
  • Разбираться в «рекламных креативах» и «продающих лэндингах»
  • Знание Photoshop, Illustrator
  • Умение быстро понимать задачу и оперативно ее решать
  • Участие в мозговых штурмах
  • Опыт работы в креативных агентствах (рекламные, digital) - приветствуется.

Мы предлагаем:

  • Интересные, нестандартные задачи в области Digital marketing и рекламы
  • Достойную заработную плату и бонусы (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом)
  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • Удобный график: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
  • Комфортные условия работы в лофте рядом с ст. м. Красносельская

В целом, это кропотливая работа с ненормированным графиком. Но, надо признать, что вы сможете реализовать свои смелые фантазии. Яркая и креативная команда – приятные и талантливые люди.

Без портфолио резюме не рассматриваются.

Фрилансеров мы не ищем. Нам нужен человек в штат.

Контактное лицо: Дурманова Вероника, hr@eventum-premo.ru

Digital Art-Director/ Digital Group Head

по договоренности
Progression

Обязанности:

  • Создание визуальных концепций digital-проектов;
  • Дизайн сайтов, UX & UI дизайн, графический дизайн, оформление презентаций, создание фирменного стиля;
  • Взаимодействие с командой разработчиков. Контроль результата;
  • Руководство дизайнерами: обучение, помощь, контроль качества материалов на выходе;
  • Планирование ресурсов в своей команде;
  • Четкое соблюдение дедлайнов;
  • Подготовка презентаций и защита проектов в составе рабочей группы перед клиентом;
  • Создание кейсов для креативных фестивалей;
  • Отслеживание digital-инноваций, участие в подготовке отчетов по трендам/кейсам.

Требования:

  • Обязателен опыт работы в digital-агентстве. Опыт работы в BTL (приветствуется)
  • Обязателен опыт работы Ux-дизайнером
  • Опыт руководства людьми
  • Хороший презентационный опыт и навыки
  • Опыт и понимание современных digital-инструментов (обязательно) и BTL-механик
  • Знание английского
  • Высшее образование.
  • Наличие портфолио - обязательно
  • Принятие нового, умение построить команду, позитивный настрой на отношения с коллективом, стрессоустойчивость, структурность
  • Умение создавать качественный визуальный продукт.

Контактное лицо:

HR-директор Оксана Шалдина
Tel.: +7 495 748 59 60
Mob.: +7 903 593 70 67
cv@progressiongroup.ru

Senior strategic planner

по договоренности
Publicis Groupe
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Разработка коммуникационных медиа стратегий
  • Анализ целевой аудитории
  • Анализ рекламной активности конкурентов
  • Прогноз сценариев будущей активности и стратегии конкурентов
  • Создание и презентация стратегий клиентам
  • Анализ эффективности реализуемой стратегии
  • Организация дополнительных исследований
  • Взаимодействие с сетью по клиентским проектам и дополнительным инновационным активностям
  • Проведение тренингов для сотрудников и клиентов агентства
  • Участие в новом бизнесе как стратега и лидера своей части работы
  • В отсутствие руководителя, организация работы группы, включая распределение нагрузки, построение взаимодействия с другими отделами агентства
  • Управление и развитие младших сотрудников отдела стратегического планирования
  • Участие в разноплановых проектах клиента.

Требования:

  • Опыт работы в медиа агентствах в качестве Senior Strategic Planner, Strategic Planner, Senior Media Planner.
  • Опыт самостоятельного написания стратегий и подготовки аналитики.
  • Опыт управления командой, как преимущество.
  • Уверенный английский язык (достаточный для коммуникации - письменной\устной).
  • Уверенное владение индустриальными софтами.
  • Оконченное высшее образование ( профильное, как преимущество).

Условия:

  • Конкурентоспособную заработную плату (обсуждается индивидуально)
  • Расширенный социальный пакет
  • Интересные проекты с крупным международными клиентом
  • Возможность профессионального и карьерного развития
  • Вовлечение в различные проекты
  • Работа в дружной команде профессионалов
  • Комфортный офис в центре Москвы (БЦ Большевик)

Контактное лицо: hr@publicismedia.com

Senior Media Planner

по договоренности
Publicis Groupe
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Подготовка и презентация коммуникационных стратегий на английском/русском языках;
  • Коммуникация с креативными, промо, BTL агентствами в процессе разработки коммуникационных стратегий;
  • Подготовка и обоснование графиков коммуникационных и медийных активностей и медиа планов, а также их презентация клиенту;
  • Подготовка и обоснование тактических планов с анализом эффективности;
  • Контроль распределения бюджетов;
  • Отслеживание новых каналов коммуникации, анализ их эффективности и соответствия брендам
  • Разработка новых подходов к медиа рекомендациям, отчетности, оценки эффективности;
  • Подготовка и презентация анализа конкурентной активности;
  • Подготовка и презентация отчетов по эффективности прошедших кампаний;
  • Клиентский сервис;
  • Построение и развитие эффективных профессиональных отношений с клиентом;
  • Развитие, обучение и координирование работы подчиненных;
  • Участие в тендерах по новому бизнесу (по согласованию);
  • Подготовка и ведение нестандартных проектов;

Требования:

  • Oпыт в качестве Media Planner, Senior Media Planner;
  • Oпыт написания и презентации медиастратегий;
  • Развитые коммуникативные навыки;
  • Английский язык – не ниже Upper-Intermediate;
  • Внимательность при работе с большими объемами данных;
  • Продвинутый пользователь программ MS Office и индустриальных софтов MediaScope;
  • Ответственное и позитивное отношение к работе.

Условия:

  • Работа в дружной команде профессионалов на интересном международном клиенте;
  • Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально);
  • Социальный пакет (ДМС, страховка жизни, страховка от несчастных случаев, программа лояльности, йога, программы по изучению иностранных языков);
  • Возможность профессионального и карьерного развития;
  • Возможность использовать английский язык;
  • Широкий диапазон программ обучения и тренингов (в том числе по digital);
  • Комфортный офис в центре Москвы (БЦ Большевик).

Контактное лицо: hr@publicismedia.com

Data Analyst (Senior) / Scientist

по договоренности
Publicis Groupe
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Разработка математических методов анализа, планирования, оценки и оптимизации размещения рекламы;
  • Реализация проектов по эконометрическому и атрибуционному моделированию, включая разработку методологии;
  • Автоматизированный сбор и предобработка данных;
  • Визуальный и корреляционный анализ;
  • Разработка скриптов машинного обучения;
  • Решение задач классификации и кластеризации;
  • Автоматизация рутинных процессов; Презентация продуктов деятельности подразделения.

Требования:

  • Понимание специфики рекламного бизнеса;
  • Знание языка программирования Python (знание библиотек – NumPy, Sklearn, Pandas, SciPy будет преимуществом);
  • Знание языка программирования R;
  • Навыки эконометрического моделирования (в том числе нелинейный регрессионный анализ, structural equation modeling);
  • Знание методов линейной и нелинейной оптимизации;
  • Разработка алгоритмов машинного обучения: кластеризация, классификация;
  • Работа c облачными решениями (Google Cloud, AWS, Azure);
  • Уровень английского языка - intermediate и выше.

Условия:

  • Дружный коллектив единомышленников
  • Достойная лидера рынка заработная плата (обсуждается индивидуально) + социальный пакет (ДМС, страхование жизни, программа лояльности, бесплатные занятия йогой, программы по изучению иностранных языков, электронная библиотека с неограниченным доступом);
  • Неограниченные возможности для профессионального и карьерного роста;
  • Получение бесценного опыта на локальном и международном уровне.

Контактное лицо: hr@publicismedia.com

Performance manager (Менеджер по контекстной рекламе)

по договоренности
Publicis Groupe
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Запуск и ведение контекстных рекламных кампаний (Adwords, Директ);
  • Мониторинг эффективности и оптимизация рекламных кампаний, контроль за выполнением KPI;
  • Пост-клик анализ рекламных кампаний, анализ трафика и выявление причинно-следственных связей в динамике рекламных кампаний;
  • Деловая переписка и участие во встречах с клиентом;
  • Участие в подготовке Performance стратегий и комплексных Digital стратегий для клиентов;
  • Участие в подготовке конкурентных и стратегических анализов (при необходимости);
  • Формирование подхода и стратегии размещения в зависимости от целей и задач клиента;
  • Постановка задач и контроль за их выполнением в отдел копирайтинга, медиапланирования и аналитики, а также обработка внутренних запросов со стороны других подразделений и практик компании;
  • Подготовка еженедельной отчетности в клиентском формате (Excel, PowerPoint);
  • Участие в тендерах по новым и действующим клиентам;

Требования:

  • Нам нужен человек, который понимает принципы медиапланирования контекстных рекламных кампаний, знает какие бывают таргетинги, для чего их использовать и как делать это эффективно;
  • Нам нужен человек, знающий принципы контекстной рекламы (работа аукциона, ранжирование, типы соответствия КС и т.д.) и умеющий правильно их использовать на практике;
  • Нам нужен человек с опытом работы в Яндекс Директ и Google Adwords, знакомый с доступным инструментарием и умеющий применять его на практике (поиск, РСЯ и GDN, аудитории и customer match, YouTube, ремаркетинги, GSP и пр.);
  • Нам нужен человек, понимающий основные принципы оптимизации контекстных рекламных кампаний в зависимости от KPI клиента и умеющий реализовывать доработки, приводящие к повышению эффективности РК;
  • Нам нужен уверенный пользователь Google Analytics и Яндекс Метрики, умеющий выявлять причинно-следственные связи в динамике рекламных кампаний, анализировать трафик по доступным срезам и выносить рекомендации на основании полученных данных. Умение строить кастомные отчеты, опыт работы с сегментами и мультиканальными последовательностями – будет преимуществом;
  • Нам нужен человек, который внимательно относится к подготовке отчетности для клиента и имеет опыт подготовки отчетов в формате excel. Опыт автоматизации отчетности контекстной рекламы, работа с Power BI и аналогичными сервисами – будет преимуществом;
  • Нам нужен человек, который интересуется последними трендами performance рекламы и Digital маркетинга в целом;
  • Нам нужен человек, умеющий вести деловую переписку с клиентом. Плюсом будет опыт проведения встреч с клиентом;
  • Мы ищем инициативного и в тоже самое время внимательного, исполнительного и последовательного человека;
  • Уверенное владение excel (формулы, ВПР, сводные), знание английского на уровне intermediate и выше, а также опыт подготовки клиентских презентаций в формате power point увеличивает шансы на успех.

Условия:

  • Работа с одним из крупнейших международных клиентов;
  • Доступ к передовым технологическим разработкам Publics Media и возможность применения их на практике;
  • Работа с командой суперпрофессионалов рекламного рынка, постоянное общение и контакт с сотрудниками других digital-подразделений, расширение сознания за рамки контекстной рекламы и performance каналов;
  • Участие во внутренних тренингах повышения квалификации по всем сферам digital (не только контекст), возможность изучения иностранных языков и доступ к огромной базе знаний Publics Media;
  • Полностью белая зарплата, оформление в соответствии с ТК РФ, соц.пакет (ДМС, страхование от несчастного случая);
  • Офис недалеко от центра города – м. Белорусская, БЦ Большевик.

Контактное лицо: hr@publicismedia.com

CPA manager

по договоренности
Publicis Groupe
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Анализ рынков поиска, поисковой оптимизации, affiliate и рекламных сетей;
  • Анализ потребностей существующих клиентов, инициирование новых проектов и сервисов;
  • Работа на увеличение клиентских бюджетов в digital;
  • Анализ удовлетворенности клиентов и реализация изменений, направленных на улучшение качества продукта и клиентского сервиса;
  • Выполнение указанных работ в срок, эффективно, с соблюдением необходимого уровня качества предоставляемых Клиенту услуг
  • Ведение переговоров с подрядчиками в рамках делегированных руководителем полномочий;
  • Контроль над составлением и составление детальных медиапланов рекламных кампаний, нацеленных на CPA;
  • Контроль проведения CPA-кампаний Клиентов в части размещения рекламных материалов в интернет и выполнения поставленных плановых показателей рекламной кампании;
  • Контроль расходования средств в рамках утвержденного плана размещения;
  • Отчетность по CPA-кампаниям.

Требования:

  • Опыт работы с аффилиатными сетями,
  • Опыт взаимодействия с поставщиками
  • Понимание принципов работы контекстной и таргетированной рекламы
  • Знание английского языка на уровне не ниже intermediate

Условия:

  • Работа в лидирующем западном рекламном холдинге;
  • Уютный офис, расположенный в историческом памятнике Москвы на Белорусской
  • Молодой, профессиональный коллектив;
  • Возможность карьерного и профессионального роста;
  • Корпоративное обучение;
  • Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);
  • Оформление по ТК
  • Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом

Контактное лицо: hr@publicismedia.com

Web-аналитик/Старший web-аналитик

по договоренности
Publicis Groupe
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Проектная/Временная работа, полный ден

Требования:

  • Высшее техническое образование
  • Опыт работы в аналогичной должности
  • Опыт использования инструментов web-аналитики
  • Подтвержденный опыт работы с Google Analytics, Yandex Metrics, Google Tag Manager
  • Уверенное знание JavaScript
  • Будет плюсом опыт работы с Adobe Omniture,
  • Умение человеческим языком объяснять сложные технические и математические вещи
  • Понимание, как работают digital каналы
  • Знание основ статистики/теории вероятности
  • Будет плюсом опыт работы с системами мобильной аналитики (Adjust, Flurry, AppsFlyer, TUNE)
  • Знания R / Python приветствуется

Обязанности:

  • Планирование измеряемых KPI системами веб-аналитики.
  • Установка систем веб-аналитики, мобильной аналитики, тэгов рекламных систем, adserving сетей на сайты клиентов через Google Tag Manager.
  • Разработка структуры и автоматизация отчётности на основе собранных данных.
  • Создание и поддержка внутренних и клиентских дашбордов.
  • Анализ сайта и посадочных страниц с точки зрения удобства пользователя.
  • Формирование рекомендаций и тестирование предложенных гипотез.
  • Интерпретация данных о поведении пользователей, формирование и донесение выводов и дальнейших действий для оптимизации сайтов и рекламных кампаний.
  • Участие в автоматизации процессов подразделения.
  • Создание презентаций, рабочих документов.

Условия:

  • Работа в лидирующей западной медийной группе;
  • Оформление по ТК, полностью «белая» заработная плата.
  • Хороший социальный пакет (медицинская страховка, бесплатные занятия йогой, возможность совершенствования английского языка);
  • График работы 5/2, с 9-30 до 18-15,
  • Уютный офис около м. Белорусская,
  • Молодой, профессиональный и очень дружный коллектив,
  • Отличные возможности карьерного и профессионального роста.

Контактное лицо: hr@publicismedia.com

Digital Manager

по договоренности
Publicis Groupe
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Участие в разработке медиа стратегий;
  • Составление медиа планов рекламных кампаний Клиентов;
  • Участие в разработке специальных проектов и координация реализации данных проектов в Интернет;
  • Проведение рекламных кампаний Клиентов в части размещения рекламных материалов в Интернет;
  • Ведение переговоров с подрядчиками в рамках делегированных руководством полномочий;
  • Взаимодействие с баинг-подразделением для закупки рекламных площадей;
  • Работа в исследовательском ПО;
  • Владение специализированным программным обеспечением;
  • Контроль за прохождением рекламной кампании клиентов, ведение отчетности по кампаниям;
  • Взаимодействие с сотрудниками департаментов и клиентами, подрядчиками по всем рабочим вопросам;
  • Подготовка и сдача отчетов Клиенту по предоставленным услугам, в том числе по специальным проектам в Интернет;
  • Координация процесса документооборота между клиентами Компании, Компанией, Соисполнителями;
  • Подготовка обоснования медиапланов, специальных проектов и других инструментов в Интернет в формате презентации для Клиента;
  • Прямое взаимодействие с клиентом по вопросам планирования и размещения рекламы в Интернет;
  • Внесение информации на регулярной основе в программу по учету рабочего времени (Time sheet);
  • Иные поручения руководителя, связанные с планированием и закупкой рекламы в цифровых СМИ.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы на позиции junior digital manager / digital manager;
  • Знание английского языка на уровне upper-intermediate;
  • Навыки работы с TNS IStar, TNS Atelier, ComScore;
  • Знание Google Analytics;
  • Наличие сертификатов Google Analytics, Double Click Bid Manager, Google AdWords будет вашим преимуществом;
  • Хорошие коммуникативные и презентационные навыки;
  • Умение считать, внимание к деталям.

Условия:

  • Работа в лидирующем западном рекламном холдинге;
  • Современный офис, расположенный в историческом памятнике Москвы на Белорусской
  • Молодой, профессиональный коллектив;
  • Возможность карьерного и профессионального роста;
  • Корпоративное обучение;
  • Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);
  • Оформление по ТК
  • Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом

Руководитель направления social media

по договоренности
АО «Деловая среда»
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Компании "Деловая среда" (дочернее общество Сбербанка) нужен руководитель направления, способный сформировать сильную стратегию в social media и других каналах коммуникации.

Нужно сделать так, чтобы наш контент в соцсетях превратился из обычных полезных постов в шедевры креативной мысли и сформировал лояльность к бренду и к нашим продуктам.

Задачи, которые необходимо решить:

  • разработка контент- стратегиии и форматов коммуникации;
  • разработка идей и креативных концепций для каналов коммуникаций;
  • анализ трендов и работа с ситуативными инфоповодами;
  • взаимодействие и разработка интеграции с бизнес-блоггерами и амбассадорами бренда;
  • увеличение трафика из соцсетей на Платформу Деловая среда и на продукты компании;
  • создание контента с вирусным потенциалом;
  • создание вовлекающих механик.

Необходимые скиллы:

  • бэграунд в креативной отрасли/сфере журналистики, digital и рекламы;
  • быть "на ты" с соцсетями и особенно с Инстаграм;
  • знание ключевых метрик соцсетей, умение делать выводы;
  • способность генерить идеи и оперативно реализовывать (контент, формат подачи и визуал);
  • разбираться в отраслевых онлайн-СМИ и порталах, чтобы делать крутые спецпроекты и рассказывать о Деловой среде всем, кто в сети;
  • наличие портфолио успешных примеров креативной контентной стратегии.

Что получите:

  • конкурентную заработную плату, бонусы (квартальные и годовые);
  • комфортное рабочее место в коттедже на территории МШУ Сколково;
  • корпоративный транспорт (от м. Киевская/Славянский бульвар);
  • отличный коллектив;
  • барбекю и кальян на свежем воздухе (в нерабочее время);
  • ДМС (после испытательного срока).

Контактное лицо: Наталья Васюкова, менеджер по персоналу

Тел. +7 (495) 212-13-38, доб. 20-24
Моб. +7 (968) 817-95-32
nvvasyukova@dasreda.ru

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