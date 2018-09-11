Обзор горячих вакансий в рекламе и маркетинге!

Вашему вниманию список актуальных вакансий от компаний-лидеров рекламного рынка. В сентябре рынок остро нуждается в креаторах, сммщиках и сотрудниках digital-направлений.
Узнавайте себя и высылайте свое резюме по указанным адресам.
Арт-директор
SocialCraft
Агентство SocialCraft ищет в команду сильного Арт-директора с опытом в сфере digital (если есть опыт работы в других рекламных сферах - это плюс). Помимо очень веселого и дружного коллектива мы можем предложить интересные проекты и возможность развития направления «под себя». Ты будешь не только рисовать, но и придумывать целые идеи и концепции. Если ты понимаешь, как обрабатывать бриф и сделать клиента счастливым (особенно из фарм-категории), то будет сложно и интересно, но точно не скучно:)
Специализация:
Digital во всех его проявлениях: SMM, спецпроекты, коммуникационные идеи digital-проектов, «упаковка» кейсов и так далее.
Требования:
- Опыт работы Арт-директором (ведущим дизайнером) в рекламном агентстве - обязателен и не менее двух лет;
- Профессиональное владение пакетом программ Adobe (PS, AI, AE etc.);
- Владение любыми дополнительными программами, имеющими отношение к дизайну;
- Способность нестандартно мыслить, находить и уметь воплощать в жизнь новые креативные идеи, а не только готовить макеты и отрабатывать комменты клиента;
- Понимание особенностей восприятия различных идей пользователями разных каналов (SMM / спецпроекты на сайтах / блогеры / баннерные сети / OLV и т.д.);
- Умение рисовать от руки (скетчинг и не только);
- Умение оформлять (Key / PP) и защищать свои идеи и предложения (в том числе на английском языке). Важно понимать, что презентация не есть простой набор слайдов, это - продукт и ты его продаешь;
- Навыки работы с видео;
- Навыки супервайзинга фото- и видеопродакшена. Четкое понимание процессов и умение не только «представить» конечный результат, но и добиться его получения.
Обязанности:
- Создание и разработка креативной концепции проекта (как в рамках тендеров, так и для текущих клиентов агентства);
- Защита перед клиентом;
- Разработка инфографики, KV и айдентики как проектов, так и целого бренда;
- Руководство творческой группой, но также самостоятельная работа над проектом;
- Корректировка, контроль сроков и качества исполнения.
Мы предлагаем:
- Полную творческую свободу (если это позволяет бриф и клиент не обидится);
- Интересные проекты в рамках крупных международных брендов (FMCG, авто, техника, фарма), в том числе люксового сегмента;
- Работу в дружном и молодом коллективе постоянно развивающегося агенства (без жесткой корпоративной иерархии);
- График работы: 5/2 с 09/10/11 до 18/19/20 часов (на выбор);
- Офис расположен в 5 мин. ходьбы от ст.м. Маяковская.
РЕЗЮМЕ БЕЗ ПОРТФОЛИО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Размер заработной платы зависит от портфолио и результатов собеседования.
Контактное лицо: vacancy@socialcraft.ru
Офис-менеджер
Zorka.Mobi
Обязанности:
- Обеспечение жизнедеятельности офиса: заказ канцелярии, воды, покупка кофе, чая и всего необходимого для встречи гостей офиса, взаимодействие с почтой России и экспресс-почтой, заказ расходных материалов и печатной продукции;
- Осуществление работы по организационно-техническому обеспечению административно-распорядительной деятельности руководителя организации;
- Ведение делопроизводства: регистрация входящих/исходящих документов; прием и распределение телефонных звонков; работа с офисной оргтехникой; распределение электронной почты и бумажной корреспонденции;
- Взаимодействие с контрагентами по вопросам документооборота, оформление договоров поставки;
- Организация и решение вопросов по обязательному обучению и повышению квалификации сотрудников подразделения;
- Осуществление оперативной связи со сторонними организациями (коммерческими, государственными) по вопросам текущей деятельности организации (предоставление информации по запросу);
- Выполнение оперативных поручений руководителей (бронь билетов\гостиниц\трансфера и т.д.).
Контактное лицо: Екатерина Маковецкая, +79037697997, em@zorka.mobi
Digital manager
Plan.Net Russia
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Задачи по построению отношений с клиентами:
- Выявление потребностей;
- Совместный поиск оптимальных путей решения задач клиента;
- Приоритизация требований;
- Управление ожиданиями.
Обязанности:
- Управление командой проекта и подрядчиками;
- Разработка стратегии контент-маркетинга, использование инструментов digital-PR, разработка спецпроектов и производство видео-контента;
- Разработка стратегии и медиа планирование рекламных кампаний в VK, FB, Instagram, My Target;
- Контроль рекламных кампаний, распределение бюджета, ведение отчетности;
- Анализ эффективности рекламных кампаний, SMM-продвижения;
- Привлечение целевой аудитории, увеличение количества посетителей, подписчиков, участников групп, лидогенерация;
- Знание основных инструментами парсинга аудиторий;
- Контроль таймингов, организация выполнения проектов внутри агентства;
- Участие в процессе работы над стратегией брендов (разработка/корректировка; позиционирования, коммуникационная стратегия на год, создание брифа на проект, etc);
- Составление/согласование смет, контроль за своевременной оплатой счетов.
Требования:
- Проактивность в рамках ежедневной работы с клиентом
- Опыт работы в digital не менее 3-х лет;
- Хорошие коммуникативные и презентационные навыки;
- Наличие успешных кейсов с таргетингом в социальных медиа;
- Чтение канала в телеграмме о будущем маркетинга @gitital
- Опыт самостоятельного ведения проектов;
- Знание английского языка на уровне выше среднего;
- Коммуникабельность, тактичность, контактность, умение работать в команде.
Условия:
- Работа в комфортном офисе около метро Воробьёвы Горы / Спортивная.
- Полностью «белая» заработная плата.
- Возможности профессионального роста.
Контактное лицо:
HR Manager - Марианна Цедик
+7-967-227-93-78
hr@louder.ru
SMM-менеджер
Louder
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- создание SMM стратегий
- управление проектами
- общение с клиентом и подрядчиками
- работа с блогерами
- документооборот, аналитика
Требования:
- опытом работы в рекламе от года в должности SMM менеджера
- умением пользоваться аналитическими тулами и знанием английского
Условия:
- работа в офисе по контракту (в соответствии с ТК РФ)
- график работы с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед
- расположение офиса: м. Воробьевы горы, 15 мин пешком от метро
- прекрасный молодой коллектив и интересные проекты
- возможность карьерного роста
Контактное лицо:
HR Manager - Марианна Цедик
+7-967-227-93-78
hr@louder.ru
Creator / Creative Copywriter
Eventum Premo
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Event / PR / Digital / Creative - агентство Eventum Premo, входящее в TOP 50 агенств мира, ищет Креатора / Креативного копирайтера - целеустремленного человека, который готов и хочет креативить в любую секунду, при этом выдавая классные и продаваемые идеи. Идеи, которые после станут реальностью.
Креативный копирайтер Eventum Premo - это:
- Много новых идей (от безумных до логичных)
- Постоянное участие в брейнштормах (это основа нашей работы)
- Умение формулировать свои мысли - кратко и четко
- Воплощение идей на «бумаге» (Keynote / владение приветствуется)
- Грамотный русский язык (Английский приветствуется)
- Чувство стиля
- Навык устной презентации идеи
- Умение управлять креативным процессом (Работа в команде).
Мы ждем:
- Опыт работы в креативных агентствах (Event/PR/Digital - приветствуется)
- Портфолио проектов / презентаций / наград
- Готовность пройти тестовое задание.
От нас:
- Работа в агентстве, входящем в TOP 50 агентств мира
- Возможность увидеть свою идею в реальности (бесценное чувство).
- Работа с всемирно известными брендами и марками
- Соответствующая и достойная оплата (оклад + бонусы). Оговаривается индивидуально
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Сильная команда опытных профессионалов
- Уютный loft-офис со всеми плюсами (м.Красносельская).
Фрилансеров мы не ищем. Нам нужен человек в штат.
P.s. Важно, что вы дочитали этот текст до конца. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов «Привет, я тот, кто вам нужен», иначе, ваше резюме не будет рассмотрено.
Контактное лицо: Дурманова Вероника, hr@eventum-premo.ru
Digital project manager
Eventum Premo
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Что предстоит делать:
- Разработка, бюджетирование и реализация digital проектов для текущих клиентов: рекламные кампании, специальные проекты
- Подбор и менеджмент работ подрядчиков по digital (веб-студии, разработчики мобильных приложений, дизайнеры и т.п.).
Наш идеальный кандидат:
- Опыт организации работ подрядчиков (дизайнеров, разработчиков, селебрети-менеджеров и других специалистов). Составление ТЗ и контроль работы на всех ее этапах
- Образование: высшее или неоконченное высшее
- Не менее года опыта работы в сфере digital с доказанным опытом успешной реализации проектов, понимание основных принципов коммуникации в интернете и social media
- Предпочтение будет отдаваться кандидатам со знанием английского языка.
Мы гарантируем:
- Интересные, нестандартные задачи в области Digital marketing
- Достойную заработную плату и бонусы (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом)
- Реальные возможности для профессионального роста
- Оформление по ТК РФ и полностью белую зарплату
- График работы 5/2 с 10.00 до 19.00 с возможностью небольших корректировок по согласованию
- Молодую сплочённую команду профессионалов с горящими глазами
- Комфортные условия работы в лофте рядом с ст. м. Красносельская.
P.S. важно, что Вы дочитали этот текст до конца. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов "Привет! Я тот, кто вам нужен!", и Ваши шансы сильно повысятся.
Контактное лицо: Дурманова Вероника, hr@eventum-premo.ru
Junior art director / Creative designer
Eventum Premo
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Агентство eventum premo активно развивает digital направление (рекламные кампании, креативные спецпроекты онлайн и SMM) и открывает вакансию junior art director/creative designer.
Что мы ждем от кандидата:
- Концептуальное мышление
- Желание построить креативную и эффективную дизайн-команду (да-да, ты должен хотеть построить команду и уметь работать с людьми)
- Умение работать руками, а не только раздавать задания
- Разбираться в «рекламных креативах» и «продающих лэндингах»
- Знание Photoshop, Illustrator
- Умение быстро понимать задачу и оперативно ее решать
- Участие в мозговых штурмах
- Опыт работы в креативных агентствах (рекламные, digital) - приветствуется.
Мы предлагаем:
- Интересные, нестандартные задачи в области Digital marketing и рекламы
- Достойную заработную плату и бонусы (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом)
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Удобный график: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
- Комфортные условия работы в лофте рядом с ст. м. Красносельская
В целом, это кропотливая работа с ненормированным графиком. Но, надо признать, что вы сможете реализовать свои смелые фантазии. Яркая и креативная команда – приятные и талантливые люди.
Без портфолио резюме не рассматриваются.
Фрилансеров мы не ищем. Нам нужен человек в штат.
Контактное лицо: Дурманова Вероника, hr@eventum-premo.ru
Digital Art-Director/ Digital Group Head
Progression
Обязанности:
- Создание визуальных концепций digital-проектов;
- Дизайн сайтов, UX & UI дизайн, графический дизайн, оформление презентаций, создание фирменного стиля;
- Взаимодействие с командой разработчиков. Контроль результата;
- Руководство дизайнерами: обучение, помощь, контроль качества материалов на выходе;
- Планирование ресурсов в своей команде;
- Четкое соблюдение дедлайнов;
- Подготовка презентаций и защита проектов в составе рабочей группы перед клиентом;
- Создание кейсов для креативных фестивалей;
- Отслеживание digital-инноваций, участие в подготовке отчетов по трендам/кейсам.
Требования:
- Обязателен опыт работы в digital-агентстве. Опыт работы в BTL (приветствуется)
- Обязателен опыт работы Ux-дизайнером
- Опыт руководства людьми
- Хороший презентационный опыт и навыки
- Опыт и понимание современных digital-инструментов (обязательно) и BTL-механик
- Знание английского
- Высшее образование.
- Наличие портфолио - обязательно
- Принятие нового, умение построить команду, позитивный настрой на отношения с коллективом, стрессоустойчивость, структурность
- Умение создавать качественный визуальный продукт.
Контактное лицо:
HR-директор Оксана Шалдина
Tel.: +7 495 748 59 60
Mob.: +7 903 593 70 67
cv@progressiongroup.ru
Senior strategic planner
Publicis Groupe
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Разработка коммуникационных медиа стратегий
- Анализ целевой аудитории
- Анализ рекламной активности конкурентов
- Прогноз сценариев будущей активности и стратегии конкурентов
- Создание и презентация стратегий клиентам
- Анализ эффективности реализуемой стратегии
- Организация дополнительных исследований
- Взаимодействие с сетью по клиентским проектам и дополнительным инновационным активностям
- Проведение тренингов для сотрудников и клиентов агентства
- Участие в новом бизнесе как стратега и лидера своей части работы
- В отсутствие руководителя, организация работы группы, включая распределение нагрузки, построение взаимодействия с другими отделами агентства
- Управление и развитие младших сотрудников отдела стратегического планирования
- Участие в разноплановых проектах клиента.
Требования:
- Опыт работы в медиа агентствах в качестве Senior Strategic Planner, Strategic Planner, Senior Media Planner.
- Опыт самостоятельного написания стратегий и подготовки аналитики.
- Опыт управления командой, как преимущество.
- Уверенный английский язык (достаточный для коммуникации - письменной\устной).
- Уверенное владение индустриальными софтами.
- Оконченное высшее образование ( профильное, как преимущество).
Условия:
- Конкурентоспособную заработную плату (обсуждается индивидуально)
- Расширенный социальный пакет
- Интересные проекты с крупным международными клиентом
- Возможность профессионального и карьерного развития
- Вовлечение в различные проекты
- Работа в дружной команде профессионалов
- Комфортный офис в центре Москвы (БЦ Большевик)
Контактное лицо: hr@publicismedia.com
Senior Media Planner
Publicis Groupe
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Подготовка и презентация коммуникационных стратегий на английском/русском языках;
- Коммуникация с креативными, промо, BTL агентствами в процессе разработки коммуникационных стратегий;
- Подготовка и обоснование графиков коммуникационных и медийных активностей и медиа планов, а также их презентация клиенту;
- Подготовка и обоснование тактических планов с анализом эффективности;
- Контроль распределения бюджетов;
- Отслеживание новых каналов коммуникации, анализ их эффективности и соответствия брендам
- Разработка новых подходов к медиа рекомендациям, отчетности, оценки эффективности;
- Подготовка и презентация анализа конкурентной активности;
- Подготовка и презентация отчетов по эффективности прошедших кампаний;
- Клиентский сервис;
- Построение и развитие эффективных профессиональных отношений с клиентом;
- Развитие, обучение и координирование работы подчиненных;
- Участие в тендерах по новому бизнесу (по согласованию);
- Подготовка и ведение нестандартных проектов;
Требования:
- Oпыт в качестве Media Planner, Senior Media Planner;
- Oпыт написания и презентации медиастратегий;
- Развитые коммуникативные навыки;
- Английский язык – не ниже Upper-Intermediate;
- Внимательность при работе с большими объемами данных;
- Продвинутый пользователь программ MS Office и индустриальных софтов MediaScope;
- Ответственное и позитивное отношение к работе.
Условия:
- Работа в дружной команде профессионалов на интересном международном клиенте;
- Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально);
- Социальный пакет (ДМС, страховка жизни, страховка от несчастных случаев, программа лояльности, йога, программы по изучению иностранных языков);
- Возможность профессионального и карьерного развития;
- Возможность использовать английский язык;
- Широкий диапазон программ обучения и тренингов (в том числе по digital);
- Комфортный офис в центре Москвы (БЦ Большевик).
Контактное лицо: hr@publicismedia.com
Data Analyst (Senior) / Scientist
Publicis Groupe
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Разработка математических методов анализа, планирования, оценки и оптимизации размещения рекламы;
- Реализация проектов по эконометрическому и атрибуционному моделированию, включая разработку методологии;
- Автоматизированный сбор и предобработка данных;
- Визуальный и корреляционный анализ;
- Разработка скриптов машинного обучения;
- Решение задач классификации и кластеризации;
- Автоматизация рутинных процессов; Презентация продуктов деятельности подразделения.
Требования:
- Понимание специфики рекламного бизнеса;
- Знание языка программирования Python (знание библиотек – NumPy, Sklearn, Pandas, SciPy будет преимуществом);
- Знание языка программирования R;
- Навыки эконометрического моделирования (в том числе нелинейный регрессионный анализ, structural equation modeling);
- Знание методов линейной и нелинейной оптимизации;
- Разработка алгоритмов машинного обучения: кластеризация, классификация;
- Работа c облачными решениями (Google Cloud, AWS, Azure);
- Уровень английского языка - intermediate и выше.
Условия:
- Дружный коллектив единомышленников
- Достойная лидера рынка заработная плата (обсуждается индивидуально) + социальный пакет (ДМС, страхование жизни, программа лояльности, бесплатные занятия йогой, программы по изучению иностранных языков, электронная библиотека с неограниченным доступом);
- Неограниченные возможности для профессионального и карьерного роста;
- Получение бесценного опыта на локальном и международном уровне.
Контактное лицо: hr@publicismedia.com
Performance manager (Менеджер по контекстной рекламе)
Publicis Groupe
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Запуск и ведение контекстных рекламных кампаний (Adwords, Директ);
- Мониторинг эффективности и оптимизация рекламных кампаний, контроль за выполнением KPI;
- Пост-клик анализ рекламных кампаний, анализ трафика и выявление причинно-следственных связей в динамике рекламных кампаний;
- Деловая переписка и участие во встречах с клиентом;
- Участие в подготовке Performance стратегий и комплексных Digital стратегий для клиентов;
- Участие в подготовке конкурентных и стратегических анализов (при необходимости);
- Формирование подхода и стратегии размещения в зависимости от целей и задач клиента;
- Постановка задач и контроль за их выполнением в отдел копирайтинга, медиапланирования и аналитики, а также обработка внутренних запросов со стороны других подразделений и практик компании;
- Подготовка еженедельной отчетности в клиентском формате (Excel, PowerPoint);
- Участие в тендерах по новым и действующим клиентам;
Требования:
- Нам нужен человек, который понимает принципы медиапланирования контекстных рекламных кампаний, знает какие бывают таргетинги, для чего их использовать и как делать это эффективно;
- Нам нужен человек, знающий принципы контекстной рекламы (работа аукциона, ранжирование, типы соответствия КС и т.д.) и умеющий правильно их использовать на практике;
- Нам нужен человек с опытом работы в Яндекс Директ и Google Adwords, знакомый с доступным инструментарием и умеющий применять его на практике (поиск, РСЯ и GDN, аудитории и customer match, YouTube, ремаркетинги, GSP и пр.);
- Нам нужен человек, понимающий основные принципы оптимизации контекстных рекламных кампаний в зависимости от KPI клиента и умеющий реализовывать доработки, приводящие к повышению эффективности РК;
- Нам нужен уверенный пользователь Google Analytics и Яндекс Метрики, умеющий выявлять причинно-следственные связи в динамике рекламных кампаний, анализировать трафик по доступным срезам и выносить рекомендации на основании полученных данных. Умение строить кастомные отчеты, опыт работы с сегментами и мультиканальными последовательностями – будет преимуществом;
- Нам нужен человек, который внимательно относится к подготовке отчетности для клиента и имеет опыт подготовки отчетов в формате excel. Опыт автоматизации отчетности контекстной рекламы, работа с Power BI и аналогичными сервисами – будет преимуществом;
- Нам нужен человек, который интересуется последними трендами performance рекламы и Digital маркетинга в целом;
- Нам нужен человек, умеющий вести деловую переписку с клиентом. Плюсом будет опыт проведения встреч с клиентом;
- Мы ищем инициативного и в тоже самое время внимательного, исполнительного и последовательного человека;
- Уверенное владение excel (формулы, ВПР, сводные), знание английского на уровне intermediate и выше, а также опыт подготовки клиентских презентаций в формате power point увеличивает шансы на успех.
Условия:
- Работа с одним из крупнейших международных клиентов;
- Доступ к передовым технологическим разработкам Publics Media и возможность применения их на практике;
- Работа с командой суперпрофессионалов рекламного рынка, постоянное общение и контакт с сотрудниками других digital-подразделений, расширение сознания за рамки контекстной рекламы и performance каналов;
- Участие во внутренних тренингах повышения квалификации по всем сферам digital (не только контекст), возможность изучения иностранных языков и доступ к огромной базе знаний Publics Media;
- Полностью белая зарплата, оформление в соответствии с ТК РФ, соц.пакет (ДМС, страхование от несчастного случая);
- Офис недалеко от центра города – м. Белорусская, БЦ Большевик.
Контактное лицо: hr@publicismedia.com
CPA manager
Publicis Groupe
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Анализ рынков поиска, поисковой оптимизации, affiliate и рекламных сетей;
- Анализ потребностей существующих клиентов, инициирование новых проектов и сервисов;
- Работа на увеличение клиентских бюджетов в digital;
- Анализ удовлетворенности клиентов и реализация изменений, направленных на улучшение качества продукта и клиентского сервиса;
- Выполнение указанных работ в срок, эффективно, с соблюдением необходимого уровня качества предоставляемых Клиенту услуг
- Ведение переговоров с подрядчиками в рамках делегированных руководителем полномочий;
- Контроль над составлением и составление детальных медиапланов рекламных кампаний, нацеленных на CPA;
- Контроль проведения CPA-кампаний Клиентов в части размещения рекламных материалов в интернет и выполнения поставленных плановых показателей рекламной кампании;
- Контроль расходования средств в рамках утвержденного плана размещения;
- Отчетность по CPA-кампаниям.
Требования:
- Опыт работы с аффилиатными сетями,
- Опыт взаимодействия с поставщиками
- Понимание принципов работы контекстной и таргетированной рекламы
- Знание английского языка на уровне не ниже intermediate
Условия:
- Работа в лидирующем западном рекламном холдинге;
- Уютный офис, расположенный в историческом памятнике Москвы на Белорусской
- Молодой, профессиональный коллектив;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Корпоративное обучение;
- Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);
- Оформление по ТК
- Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом
Контактное лицо: hr@publicismedia.com
Web-аналитик/Старший web-аналитик
Publicis Groupe
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Проектная/Временная работа, полный ден
Требования:
- Высшее техническое образование
- Опыт работы в аналогичной должности
- Опыт использования инструментов web-аналитики
- Подтвержденный опыт работы с Google Analytics, Yandex Metrics, Google Tag Manager
- Уверенное знание JavaScript
- Будет плюсом опыт работы с Adobe Omniture,
- Умение человеческим языком объяснять сложные технические и математические вещи
- Понимание, как работают digital каналы
- Знание основ статистики/теории вероятности
- Будет плюсом опыт работы с системами мобильной аналитики (Adjust, Flurry, AppsFlyer, TUNE)
- Знания R / Python приветствуется
Обязанности:
- Планирование измеряемых KPI системами веб-аналитики.
- Установка систем веб-аналитики, мобильной аналитики, тэгов рекламных систем, adserving сетей на сайты клиентов через Google Tag Manager.
- Разработка структуры и автоматизация отчётности на основе собранных данных.
- Создание и поддержка внутренних и клиентских дашбордов.
- Анализ сайта и посадочных страниц с точки зрения удобства пользователя.
- Формирование рекомендаций и тестирование предложенных гипотез.
- Интерпретация данных о поведении пользователей, формирование и донесение выводов и дальнейших действий для оптимизации сайтов и рекламных кампаний.
- Участие в автоматизации процессов подразделения.
- Создание презентаций, рабочих документов.
Условия:
- Работа в лидирующей западной медийной группе;
- Оформление по ТК, полностью «белая» заработная плата.
- Хороший социальный пакет (медицинская страховка, бесплатные занятия йогой, возможность совершенствования английского языка);
- График работы 5/2, с 9-30 до 18-15,
- Уютный офис около м. Белорусская,
- Молодой, профессиональный и очень дружный коллектив,
- Отличные возможности карьерного и профессионального роста.
Контактное лицо: hr@publicismedia.com
Digital Manager
Publicis Groupe
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Участие в разработке медиа стратегий;
- Составление медиа планов рекламных кампаний Клиентов;
- Участие в разработке специальных проектов и координация реализации данных проектов в Интернет;
- Проведение рекламных кампаний Клиентов в части размещения рекламных материалов в Интернет;
- Ведение переговоров с подрядчиками в рамках делегированных руководством полномочий;
- Взаимодействие с баинг-подразделением для закупки рекламных площадей;
- Работа в исследовательском ПО;
- Владение специализированным программным обеспечением;
- Контроль за прохождением рекламной кампании клиентов, ведение отчетности по кампаниям;
- Взаимодействие с сотрудниками департаментов и клиентами, подрядчиками по всем рабочим вопросам;
- Подготовка и сдача отчетов Клиенту по предоставленным услугам, в том числе по специальным проектам в Интернет;
- Координация процесса документооборота между клиентами Компании, Компанией, Соисполнителями;
- Подготовка обоснования медиапланов, специальных проектов и других инструментов в Интернет в формате презентации для Клиента;
- Прямое взаимодействие с клиентом по вопросам планирования и размещения рекламы в Интернет;
- Внесение информации на регулярной основе в программу по учету рабочего времени (Time sheet);
- Иные поручения руководителя, связанные с планированием и закупкой рекламы в цифровых СМИ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы на позиции junior digital manager / digital manager;
- Знание английского языка на уровне upper-intermediate;
- Навыки работы с TNS IStar, TNS Atelier, ComScore;
- Знание Google Analytics;
- Наличие сертификатов Google Analytics, Double Click Bid Manager, Google AdWords будет вашим преимуществом;
- Хорошие коммуникативные и презентационные навыки;
- Умение считать, внимание к деталям.
Условия:
- Работа в лидирующем западном рекламном холдинге;
- Современный офис, расположенный в историческом памятнике Москвы на Белорусской
- Молодой, профессиональный коллектив;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Корпоративное обучение;
- Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);
- Оформление по ТК
- Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом
Руководитель направления social media
АО «Деловая среда»
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Компании "Деловая среда" (дочернее общество Сбербанка) нужен руководитель направления, способный сформировать сильную стратегию в social media и других каналах коммуникации.
Нужно сделать так, чтобы наш контент в соцсетях превратился из обычных полезных постов в шедевры креативной мысли и сформировал лояльность к бренду и к нашим продуктам.
Задачи, которые необходимо решить:
- разработка контент- стратегиии и форматов коммуникации;
- разработка идей и креативных концепций для каналов коммуникаций;
- анализ трендов и работа с ситуативными инфоповодами;
- взаимодействие и разработка интеграции с бизнес-блоггерами и амбассадорами бренда;
- увеличение трафика из соцсетей на Платформу Деловая среда и на продукты компании;
- создание контента с вирусным потенциалом;
- создание вовлекающих механик.
Необходимые скиллы:
- бэграунд в креативной отрасли/сфере журналистики, digital и рекламы;
- быть "на ты" с соцсетями и особенно с Инстаграм;
- знание ключевых метрик соцсетей, умение делать выводы;
- способность генерить идеи и оперативно реализовывать (контент, формат подачи и визуал);
- разбираться в отраслевых онлайн-СМИ и порталах, чтобы делать крутые спецпроекты и рассказывать о Деловой среде всем, кто в сети;
- наличие портфолио успешных примеров креативной контентной стратегии.
Что получите:
- конкурентную заработную плату, бонусы (квартальные и годовые);
- комфортное рабочее место в коттедже на территории МШУ Сколково;
- корпоративный транспорт (от м. Киевская/Славянский бульвар);
- отличный коллектив;
- барбекю и кальян на свежем воздухе (в нерабочее время);
- ДМС (после испытательного срока).
Контактное лицо: Наталья Васюкова, менеджер по персоналу
Тел. +7 (495) 212-13-38, доб. 20-24
Моб. +7 (968) 817-95-32
nvvasyukova@dasreda.ru