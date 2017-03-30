Конгресс состоится с 21 по 24 сентября в отеле Rixos Premium Tekirova

Одно из самых ожидаемых событий рекламной индустрии, международная деловая конференция, с 2005 года известная на рекламном рынке под брендом «Съезд», открывает сезон сразу двумя новостями. С этого года Съезд переименован в Международный Конгресс по наружной рекламе, охватывающий в полном объеме все сегменты классической, digital, индор и транзитной рекламы.

Состоится Конгресс с 21 по 24 сентября в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Tekirova на побережье Средиземного моря в Анталии, Турция.

Неизменными останутся качественный подход к деловой программе с участием хедлайнеров мирового масштаба и топовых российских экспертов, а также креатив и особая атмосфера, которыми отличаются мероприятия TMG – организатора конференции с 2005г.

Участников ждет насыщенная 4-х дневная программа. Большая деловая конференция в этом году дополнится выставочной зоной с передовыми новинками рынка от международных поставщиков. Отдельными блоками пройдут тематические мероприятия второго дня: всероссийская сессия «Территория транзита», digital-панель и др.

Свыше 250 топ-менеджеров в OOH-индустрии из 60 городов России, СНГ и других стран соберутся на одной площадке, чтобы получить актуальную информацию от передовых представителей отрасли, укрепить профессиональные и дружеские контакты, завести новые полезные знакомства и, согласно слогану конференции, «быть в теме, быть со всеми!».

Креативная развлекательная программа предоставит широкие возможности для неформального общения и отдыха в компании единомышленников: сказочный яхт-тур, интерактивный Гала-ужин с бессменным ведущим мероприятия Максимом Брызгалиным, White Party под открытым небом и многое другое.

Регистрация по лучшим ценам уже открыта на сайте.

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