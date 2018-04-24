PRT Edelman Affiliate выяснило, сколько крупнейшие интернет-рекламодатели России потратили на работу с блогерами

В 2017 году крупные рекламодатели потратили на работу с блогерами порядка 1,2 миллиарда рублей. К такому выводу пришло коммуникационное агентство PRT Edelman Affiliate, которое провело опрос среди топ-100 интернет-рекламодателей с целью выявить изменение бюджетов на интеграции брендов в блогерский контент в период с 2016 по 2018 годы.

Всего было опрошено 52 компании, входящих в список крупнейших интернет-рекламодателей 2017 года. Общий объем рынка был выявлен методом экстраполяции с учетом бюджетов, выделяемых на интернет-рекламу.

«Получить точные данные было крайне сложно — крупнейшие рекламодатели неохотно раскрывали точные цифры. Но большинство нам удалось убедить, поскольку это единственная возможность понять реальный объем рынка блогерских интеграций, который по-настоящему интересен. Тем более, что многие компании уже выделяют блогеров в отдельную статью бюджета, — говорит Глеб Сахрай, генеральный директор PRT Edelman Affiliate. — Чтобы иметь возможность говорить обо всем рынке, мы также опросили основные продюсерские центры и блогерские агентства и выяснили, что на топ-100 рекламодателей приходится около 60% их доходов».

По сравнению с 2016 годом объем рынка вырос на 147%. В 2018 рост несколько замедлится и составит порядка 47%. Больше всего бюджетов на блогерские интеграции выделяют банки, компании-производители товаров народного потребления и представители beauty-сегмента.