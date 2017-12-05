В МИА «Россия сегодня» прошел Шестой международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

28 ноября 2017 года в МИА «Россия сегодня» прошел Шестой международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Событие, которое является крупнейшей в Европе экспертной платформой, собрало более 500 участников из стран Европы, Азии, Америки и многих регионов России. Среди них – представители руководства государственных органов, крупнейших отечественных и иностранных компаний, фондов, телезвезды.

Основная цель проведения форума, организованного Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству, - это обобщение опыта корпоративного волонтерства в России за прошедшие годы.

Приветственное обращение к участникам форума прислали Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ, Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы.

Примечательно, что за день до форума президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня добровольца (волонтера), отмечать который будут 5 декабря.

Собственно, и спикеры программы делового события констатировали неуклонный и масштабный рост внимания государства, бизнеса и общественных организаций к проблематике корпоративного волонтерства, увеличение волонтерских программ и рост услуг Pro bono, более интенсивную вовлеченность населения в процесс волонтерства.

По словам директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артема Шадрина, в текущем, 2017 году, был утвержден План мероприятий по развитию волонтерского движения в РФ, находится на финальной стадии согласования концепция развития добровольчества.

В фокусе внимания панельной дискуссии «Гражданское участие сотрудников – новые возможности развития бизнеса» оказались аспекты волонтерства, связанные с грядущим чемпионатом мира по футболу. К обсуждению вопроса присоединились Фатма Самура, генеральный секретарь ФИФА, Виктория Лопырева, телеведущая, посол чемпионата мира по футболу-2018, Михаил Архипов, вице-президент по управлению персоналом ПАО «МТС» и другие.

Американская гостья форума Лиз Гамбург, учредитель и президент Upstart Ventures, рассказала о шести ведущих трендах в современном корпоративном волонтерстве, подчеркнув актуальность оценки социальной эффективности проектов.

Ряд специалистов коснулись вопроса важности налаживания партнерства корпоративных волонтеров с некоммерческим сектором. Наиболее жаркие дебаты разгорелись в ходе тематических дискуссий «Корпоративное волонтерство как информационный повод» и «Звездное волонтерство» с участием Дмитрий Хрусталева, актера и телеведущего, Ксении Алферовой, актрисы, основательницы благотворительного фонда «Я есть», Бориса Грачевского, художественного руководителя киножурнала «Ералаш», и других.

«Идея создания Национального совета по корпоративному волонтерству возникла на площадке IV Форума по корпоративному волонтерству. За прошедшие три года корпоративное волонтерство обрело второе дыхание, мы создали по-настоящему работающее профессиональное сообщество, есть заметный рост компаний, поддерживающих это направление, свидетельством чему является и количество участников, и программа форума, которая расширилась на целый день, но катастрофически не хватает времени разобрать и обсудить все важные темы. Это говорит о том, что интерес бизнеса и общества в целом к теме растет.

Для РУСАЛа корпоративное волонтерство – важная часть корпоративного «гена», формирующего нашу корпоративную культуру. Более восьми лет мы системно работаем в этой сфере и получаем максимальную поддержку руководства компании. Наш опыт показывает, что системная работа по развитию корпоративного волонтерства приносит долгосрочный эффект для личностного и профессионального развития наших сотрудников, помогаю нам повышать эффективность своих социальных программ в регионах присутствия компании», - поделился впечатлениями Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов "ОК Русал".

Кроме того, на форуме были представлены результаты первого масштабного исследования «PRO BONO: российские практики и вектор развития», а также состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Всего в организационный комитет конкурса в 2017 году поступило 85 заявок от крупных российских и международных компаний, из которых 65 было допущено к экспертному голосованию. В шорт – лист вошли 24 проекта.

В номинациях «Экология», «Местные сообщества», «Здоровье», «Социальное волонтерство», «Навыковое волонтерство», «Pro-bono волонтерство», «Комплексный проект», «Вклад в развитие корпоративного волонтерства» победу одержали проекты компаний «Газпромнефть-Муравленко», Группа Магнезит, ПАО «Газпромнефть», ПАО «АФК Система», ПАО ГМК «Норильский никель», «АШАН Ритейл Россия», KFC, Deloitte CIS.

«Сегодня можно смело утверждать, что корпоративное волонтерство в России состоялось и стремительно развивается. Оно признано государством, но важнее, что в него поверил сам бизнес. У нас еще много «зон роста», но мы будем последовательно развивать корпоративное волонтерство в нашей стране, но бизнес не существует в вакууме, нужна широкая общественная поддержка и развития добровольчества в целом в стране, надеюсь, что Чемпионат мира по футболу станет драйвером для популяризации волонтерской идеи в обществе» - резюмировал Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Официальные партнёры форума: РЖД, Норникель, ОК РУСАЛ, HeadHunter.

Партнёры форума: Благотворительный фонд «Система», Филип Моррис Сейлз Энд Маркетинг.

Партнёры секций: МТС, ОМК, Ингосстрах, En+, Tele2 Россия.

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