Хакеры требуют от компании выкуп в биткоинах



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Телекомпания HBO заявила, что в отношении хакеров, укравших сценарии будущих серий популярного сериала «Игра престолов», в настоящее время ведется расследование, сообщает Associated Press.

В HBO подтвердили, что расследование взлома проходит в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Полиция занимается поисками преступников, кроме того, к разоблачению хакеров привлечены специалисты по кибербезопасности.

Ранее стало известно, что хакеры опубликовали в сети сценарий пятой серии «Игр престолов», которая готовилась к показу только в следующее воскресенье. Кроме того, хакеры опубликовали планы дальнейших съемок и маркетинговую стратегию HBO, письма вице-президента компании Лесли Коэн и другие конфиденциальные документы HBO. Хакеры оставили видеобращение к компании с требованием выкупа в размере «шестимесячного дохода в биткоинах», установив при этом срок в три дня.