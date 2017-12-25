Эфир телеканала заполнят известные сериалы и новые проекты

Телекомпания НТВ весной 2018 года планирует запустить новый тематический канал «НТВ-Хит», сообщает РБК со ссылкой на источник в телекомпании.

Эфир нового канала будет наполнен известными телесериалами и программами из библиотеки НТВ, а также новыми проектами. По информации издания, универсальная лицензия на телевизионное вещание телеканала «НТВ-Хит» была выдана 21 декабря, а в качестве СМИ телеканал был зарегистрирован в июле 2017 года.

В телекомпании НТВ и в головном холдинге «Газпром–Медиа» официально не комментируют сроки запуска канала и его ожидаемое наполнение.

Ранее «Газпром–Медиа» сообщил об открытии нового федерального телеканала «Супер», который начнет вещание по всей России 1 января 2018 года. Телеканал рассчитывает на аудиторию от 14 до 44 лет и молодые семьи с детьми.