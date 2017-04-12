Канал закрывает либо перезапускает проекты с “желтизной”



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НТВ взял курс на социально значимые и качественные проекты. Агрессивные и провокационные шоу либо закрываются, либо переформатируются. Например, «Ты не поверишь!» стало менее скандальным, а популярное ток-шоу «Говорим и показываем» уйдет из эфира - в пятницу зрители увидят последний выпуск, сообщил «Ведомостям» генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн.

«Говорим и показываем» на протяжении пяти лет демонстрировал хорошие долю и рейтинг, зачастую выше показателей аналогичных программ на конкурирующих каналах. Только в 2016 году НТВ показал 206 выпусков. По данным Mediasсope, в прошлом году «Говорим и показываем» смотрело в среднем 14,4% зрителей старше 18 лет. При этом доля всего НТВ составляла 9,8%.

Вайнштейн назвал закрытие проекта «Говорим и показываем» закономерным шагом в рамках общей стратегии обновления сетки вещания НТВ. По его словам, в конце прошлого года команде удалось остановить падение аудитории канала и вернуть этот показатель к росту.