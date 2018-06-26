Технология позволит повысить эффективность рекламы за счет полученных аудиторных данных

Крупнейшая технологическая компания на российском медиарекламном рынке ООО «НСК» приступила к тестированию технологии распознавания лиц и объектов в видеоконтенте на платформе «Витрина ТВ».

Технологическое решение НСК позволило подключенным к платформе ТВ-каналам (АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК» и ООО «СТС Медиа») передавать линейный контент в удобном им формате, легально транслировать и монетизировать его в ОТТ.

«Сейчас наша медиалаборатория работает над развитием технологии, которая позволит, во- первых, легально раздавать правильный контент, во-вторых, повысить эффективность рекламы за счет аудиторных данных и, наконец, обеспечить телеканалам точные данные о телесмотрении в интернете. Технология распознавания лиц и объектов в видео контенте открывает новые возможности в контекстном размещение рекламы на ТВ, более глубоком профилировании потребителей, повышении эффективности рекомендательных сервисов, анализа спонсорских рекламных материалов и других задач, связанных с глубоким анализом видео контента», — отмечает директор по технологиям НСК Антон Петухов.

Технология станет доступна в III квартале 2018 года для всех телеканалов, подключенных к платформе «Витрина ТВ».