Лучшую динамику покажет сегмент интернет-рекламы, а единственным падающим медиа останется пресса

В 2018 году рекламный рынок в России замедлит рост, увеличившись только на 12,3%, до 459,9 млрд руб. Лучшую динамику покажет сегмент интернет-рекламы, расходы рекламодателей в котором увеличатся на 17,9%, до 193,4 млрд рублей. Этот показатель впервые по итогам целого года обгонит телевидение, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитического центра НСК.

Доля интернета в рекламе в 2018 году достигнет 42,1%, тогда как на доходы телевидения придется 40,7%, или 187,4 млрд руб. (рост на 10,2%). Впервые интернет обогнал ТВ по итогам июля—сентября 2017 года, следует из данных АКАР России. При этом по итогам 2017 года интернет все же останется позади ТВ, прогнозирует НСК: их доли составят 40,1% и 41,5% соответственно.

По данным НСК, в 2018 году рост рекламного рынка немного замедлится, он увеличится на 12,3% против роста на 13,8% в 2017 году. Это объясняется тем, что в 2015 году было довольно глубокое кризисное падение, в 2016–2017 годах — восстановление.

«С рекламным рынком всегда так — в случае потрясений он падает значительно глубже, чем, скажем, экономика в целом или потребительский рынок. Но и во время выхода из кризиса рекламный рынок растет опережающими темпами. Похоже, в 2017 году процесс восстановления в целом завершился, и этот фактор в 2018 году не будет дополнительно подстегивать прирост рынка»,— считает заместитель директора по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Роман Кузнецов

Объем наружной рекламы в 2018 году вырастет на 8%, до 45,1 млрд руб. Рекламные бюджеты на радио увеличатся на 6%, до 16,7 млрд руб.

Единственным падающим медиа останется пресса, но в ней снижение составит всего 2% против 10% по итогам 2017 года. Это вызвано в том числе корректировкой методики его измерения. В конце года издатели договорились об изменении инструментов для измерения рынка, в итоге стало видно, что рынок прессы недооценен, а достоверность падения на 10% по 2017 году вызывает сомнения: рынок прессы больше и спад на нем меньше.

В сегменте интернет-рекламы наиболее динамично растут контекстная и видеореклама. Их объемы в 2018 году составят 158,4 млрд руб. и 9,8 млрд руб. соответственно. Рост рынка видеорекламы ожидается в основном за счет перераспределения с других форматов, в частности, с баннеров. Кроме того, рост вызовет и проникновение интерактивной рекламы.

Ранее агентство Zenith опубликовало свой рекламный прогноз на 2018 год. Согласно ему, рынок должен расти более консервативно, чем предполагают в НСК. По прогнозам агентства, в 2018 году рынок в целом вырастет на 11%, до 420,3 млрд руб. При этом интернет, по данным Zenith, все же останется вторым по объему медиа с рекламным бюджетом 153,9 млрд руб. против 189,2 млрд у телевидения.