Бэк-офис «мегаселлера» разработал механизм для трансляций каналов в OTT-cервисах и размещения в них внеэфирной рекламы



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Национальный рекламный альянс (НРА) создал технологическую платформу для легальной трансляции федеральных телеканалов в OTT-среде (аудиовизуальных сервисах), которая позволит избежать нарушения прав при показе телеконтента в интернете и размещать внутри онлайн-стриминга каналов внеэфирную рекламу. Работать с новым техническим решением на стороне вещателей будет «Первый канал». Холдинги «Газпром-медиа» и ВГТРК также выразили готовность использовать платформу НРА. Однако пока не ясно, станут ли её использовать OTT-сервисы.

НРА, «Первый канал» и провайдер онлайн-телевидения SPB TV представили свою технологическую платформу для распространения эфира телеканалов в OTT-cреде на форуме CSTB Telecom & Media. Разработчиком платформы выступил бэк-офис рекламного селлера – «Новая сервисная компания» (НСК). Основным инициатором проекта стал «Первый канал», который в ноябре прошлого года обвинил «большую тройку» операторов связи (МТС, Мегафон, Билайн) в том, что они без разрешения вещателя транслируют его эфир на своих видеоплатформах. По словам руководителя дирекции интернет-вещания «Первого канала» Ильи Булавинова, в трансляцию канала на OTT-сервисах попадал контент, на который у медиахолдинга не было прав для распространения в интернете. «Мы ничего не знали об аудитории, которая смотрит наш контент, наш эфир на сторонних площадках и никаким образом не могли это монетизировать», - добавил Булавинов во время презентации платформы. Он также отметил, что «Ростелеком», МТС и «Мегафон» уладили проблемы с трансляцией канала.

Проблему трансляции телеканалов из первого и второго мультиплекса в интернете ранее предлагалось решить за счет распространения принципа «must carry» (обязательного вещания – ред.) на OTT-среду, но телеканалы выступали против такого подхода из-за ограничения прав на показ контента в интернете.

В итоге, решить техническую проблему взялся НРА. Главной задачей альянса было организовать трансляцию в OTT-среде «правильной» версии телеканала и реализовать дополнительные рекламные возможности каналов в интернете, рассказал технический директор НСК Антон Петухов. В созданной схеме вещатель будет готовить контент для онлайн-распространения и размечать эфир для вставки рекламных блоков, а затем передавать его НРА – селлер будет размещать в стриминге рекламу и доставлять итоговую версию трансляции видеосервисам. Альянс также будет агрегировать данные по телесмотрению, которые ему будут передавать OTT-платформы. Замещение эфира будет происходить на всех типах пользовательских устройств (desktop, mobile и SmartTV), добавляет Петухов.

По оценке аналитического центра НРА, сейчас 13% всех телезрителей в стране, в городах с населением свыше 100 тыс. человек, хотя бы раз в месяц принимают сигнал линейных телеканалов в OTT-среде. «Это может принести телеканалам дополнительные деньги, - убежден Петухов. – Пока я очень осторожно говорю, что это решение позволит расширить аудиторию телеканалов, получающую персональную рекламу, в 1,5 раза и увеличить среднее количество показов рекламы за одну сессию за счёт «большого экрана» SmartTV».

Впрочем, такой рост возможен при внедрении схемы на большинстве крупных телеканалов и OTT-сервисах, отмечают в АЦ НРА.

Сейчас платформа работает в тестовом режиме. В коммерческую эксплуатацию её планируют запустить во втором квартале 2017 года. Кроме «Первого канала» использовать решение на стороне вещателей также готов ВГТРК. «Мы находимся на стадии тестирования и с «Первым каналом» делаем всё одновременно. У нас всё готово для запуска», - рассказал Sostav.ru замглавы интернет-дирекции ВГТРК Марат Ахмеджанов.

В холдинге «Газпром-медиа» (ГПМ) также подтвердили участие в работе с платформой, несколько его телеканалов воспользуются решением селлера. Представители «Национальной медиагруппы» и «СТС медиа» отказались от комментариев.

Будут ли все OTT-cервисы использовать предложенную схему трансляции каналов – пока не ясно. В пресс-службе «Мегафона» заявили, что компания «находится в позитивных переговорах с «Первым каналом» и сейчас транслирует его интернет-версию». Там не уточнили, готов ли оператор использовать решение НРА. В пресс-службе МТС не успели подготовить комментарий на момент публикации материала. Ранее представитель компании сообщил РБК, что она «готова принять участие в тесте и рассмотреть техническое решение, если оно покажется подходящим». В пресс-службе «Билайна» от комментариев отказались.

Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров – Megogo – не станет использовать схему рекламного альянса, рассказал Sostav.ru его генеральный директор Виктор Чеканов. Megogo и раньше транслировал эфир «Первого канала» легально, заключив с вещателем договор на стриминг.

«У нас уже есть собственное техническое решение и, как показывает практика, успешное, поэтому необходимости менять его мы не видим», - пояснил Чеканов. Впрочем, он уверен, что «появление таких проектов будет способствовать легализации ТВ-вещания в OTT-среде у других игроков и поможет разработать единые стандарты для всех участников рынка».

Один из ключевых вопросов в работе схемы – разделение рекламных доходов между вещателями и видеосервисами. «Первый канал» не намерен делиться заработком от рекламы, которую будет размещать в своем эфире для OTT-среды. «Не хотите – не показывайте. Мы от этого ничего не теряем», - пояснил позицию канала Илья Булавинов во время презентации на CSTB.

В ВГТРК не исключили, что отдадут часть полученных денег от рекламы видеоплатформам. «Мы пока думаем на этот счёт. С другой стороны, если OTT-провайдеры будут брать наши потоки, есть возможность заработать всем участникам процесса», - размышляет Марат Ахмеджанов.

Гендиректор «ГПМ Технологии» Вадим Федотов сказал, что разделение выручки - «это вопрос будущих договоренностей между платформами и телеканалами».