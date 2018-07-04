Продажи смартфона стартовали в Китае в октябре 2017 года, с тех пор продано чуть более 17 тысяч устройств

Выручка от продаж третьего поколения YotaPhone составила более $ 5 млн, но бизнес пока не приносит прибыли акционерам. Компания China Baoli, имеющая эксклюзивные права на бренд смартфона и его продажи в Китае, получила более $ 15 млн убытка от этого направления, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании.

Смартфон продается по двум каналам — через онлайн-площадку JD.com и офлайн-дистрибутора Aisidi. На JD.com продаются смартфоны под брендом Yota 3 (локальный бренд YotaPhone 3) на ОС Android с 64 Гб и 128 Гб памяти по цене 2 тыс. юаней (около $ 300) и 3,7 тыс. юаней (около $ 556) соответственно.

На презентации YotaPhone 3 в августе прошлого года представитель компании заверял, что в течение первого года после поступления смартфона на китайский рынок продажи составят около 1 млн устройств. Исходя из данных отчетности China Baoli, по итогам примерно пяти месяцев могло быть продано не более 17,3 тыс. устройств.

Эксперты отмечают, что продажи YotaPhone 3 стартовали в конце октября 2017 года, и нужно время, чтобы бренд получил признание на конкурентном рынке Китая. Комментировать результаты продаж до конца года преждевременно, полагают в «Ростехе».

"В целом объем заказов подтверждает, что синергии партнерства Yota Devices и China Baoli успешно реализуются и создан фундамент для дальнейшего развития российских технологий и выпуска новой продукции на высококонкурентных международных рынках", — отметили в пресс-службе «Ростеха».

В Китае сложно нарастить продажи новым производителям смартфонов, поскольку рынок очень насыщен, поясняет аналитик. Лидер продаж в низкоценовом сегменте — Xiaomi, один из смартфонов которого Mi 8SE стоит столько же, сколько и Yota 3, а по техническим характеристикам сильно опережает. Yota 3 привлекает клиентов экраном и возможностью экономить зарядку, но массового распространения найти не может, заключает эксперт.