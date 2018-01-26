Главный редактор и генеральный директор ранее работали в госструктурах

Генеральным директором «Делового Петербурга» назначена Наталия Шелудько, главным редактором — Артемий Смирнов, пишет РБК со ссылкой на представителя группы ЕСН, нового владельца издания, Марианну Белоусову.

Наталья Шелудько — бывший председатель областного комитета по печати и связям с общественностью, Артемий Смирнов прежде работал главным редактором ряда региональных печатных и электронных СМИ, последние несколько лет — в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Максим Васюков, бывший генеральный директор и главный редактор «Делового Петербурга», займет должность заместителя генерального директора в сегменте «В2С Информация и сервисы» (медийные проекты РБК) и будет отвечать за поиск и развитие новых моделей бизнеса, сообщил холдинг.

В декабре прошлого года владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил газету «Деловой Петербург» и сайт dp.ru. До этого с декабря 2015 года 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, еще 20% были у шведской медиагруппы Bonnier. Группа ЕСН Березкина также контролирует медиахолдинг РБК.