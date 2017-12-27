Издание вошло в группу ЕСН, которая недавно приобрела медиахолдинг РБК

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин купил газету «Деловой Петербург» и сайт dp.ru, сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

В сообщении ЕСН уточняется, что Березкин приобрел 100% «Делового Петербурга». До этого с декабря 2015 года 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, еще 20% были у шведской медиагруппы Bonnier.

Два источника, знакомые с условиями сделки, утверждают, что в конце 2017 года Bonnier продала свой 20-процентный пакет Максиму Васюкову, главному редактору издания, и тот продал Березкину все 100% «Делового Петербурга».

Из-за изменения собственника никаких «резких перемен в жизни издания» не планируется, заверил Васюков. Он останется гендиректором и главным редактором «Делового Петербурга».Сумма сделки не раскрывается. В ЕСН отметили, что «Деловой Петербург» приобретен «по рыночной цене».

Напомним, в июне 2017 года группа ЕСН Березкина сообщила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций РБК. Ранее он принадлежал группе «Онэксим» Михаила Прохорова.