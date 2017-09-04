Какие сюрпризы готовит зрителям осенний сезон телеканала «Ю»

Осенний сезон «Ю» ознаменуется ярким детализированным оформлением, новым слоганом канала «Все начинается с мечты» и рядом премьер собственного производства.

Наталья Радько, исполнительный директор канала «Ю»: «Женщина в повседневной жизни почти все свое время посвящает семье и рутинным делам, у нее не так много событий, романтики, мало времени для себя. Мы стараемся сделать «Ю» тем пространством для женщин, где они смогут получить эмоции, которые сделают их мир ярче. Наш новый слоган – «Все начинается с мечты». Мы верим в то, что мысли материальны и хотим показать нашим зрителям, что мечта – не только детская прерогатива, но и движущая сила всего вокруг».

Софья Хаустова, арт-директор канала «Ю»: «Для графики нового сезона мы разработали серию орнаментов с райскими деревьями. Чтобы графически поддержать наш слоган, мы решили ввести в наше эфирное пространство персонажа, олицетворяющего мечту – единорога. Он будет появляться и как самостоятельный элемент, и в межпрограммных элементах и роликах».

В качестве айдентики с сентября в эфире «Ю» – серия роликов с молодыми женщинами, которые рассказывают, как изменилась их жизнь после того как они научились мечтать.

Новый сезон принесет с собой и ряд премьер собственного производства. В сентябре стартует шоу-головоломка «Угадай мой возраст» с ведущим Михаилом Полицеймако, где игрокам предстоит определить точный возраст незнакомцев. В октябре выйдет новое реалити «Беременный папа» о перевоспитании нерадивых отцов. В проекте «Чародеи» экстрасенсы помогут людям в сложных ситуациях. В русском сезоне реалити «Обмен женами» героини вновь поменяются жизнями. Шоу «Посольство красоты» продолжится в Армении. На «Ю» пройдут также отчетные концерты «Новой Фабрики звезд» - громкого легендарного проекта с ведущей Ксенией Собчак. Ну и, конечно, «Ю» покажет линейку ностальгических бразильских теленовелл и новые сериалы, среди которых свежие серии «Секрета Тропиканки» и «Центральной больницы», культовая мелодрама «Нежный яд» и новый сериал – «Дворняжка Ляля».

Канал «Ю» - развлекательный эфирный телеканал. Слоган канала «Ю» - «Все начинается с мечты». В эфире - реалити о семейных отношениях и счастье, о воспитании детей и здоровье, а также кулинарные шоу, культовые сериалы, мировые кинохиты и актуальные новости обо всем, что интересно женщинам и их семьям. Начал свое эфирное вещание в России 16 сентября 2012 года. Баинговая аудитория канала с 2017 года - женщины в возрасте 14-44 лет. Вещание осуществляется по всей территории России (технический охват – 90%, вещание – более чем в 1000 населенных пунктов). Телеканал «Ю», наряду с МУЗ-ТВ, Каналом Disney и онлайн видеосервисом ClipYou, входит в ЮТВ Холдинг.

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