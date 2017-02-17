Раф Симонс, новый креативный директор компании, хочет вернуть «подлинный дух бренда»

Не успев отработав на посту креативного директора Calvin Klein и полгода Раф Симонс, решил внести изменения в логотип модного дома. В преддверии Недели моды в Нью-Йорке модный дом Calvin Klein объявила, что возвращается к «подлинному духу бренда». В подтверждение было представлено новое лого, которое, призвано стать «данью основателю марки и фундаментальным основам Дома».

Однако они не оказались кардинальными – вместо прописных букв в названии бренда появились более крупные заглавные, что сделало лого достаточно четким и ровным. Цвет и шрифт логотипа не поменялись. Над созданием «нового» старого написания работал британский графический дизайнер Питер Сэвилл, создавший культовую обложку для альбома «Unknown Pleasures» группы Joy.

Напомним, бельгийский дизайнер Раф Симонс присоединился к американскому бренду Calvin Klein в августе 2016 года. До этого он занимал пост креативного директора Christian Dior, с которым сотрудничал на протяжении трех лет.

Фара Кучкаров, директор по стратегии брендингового агентства Depot WPF

В мире fashion, особенно в тех сегментах, где работает CK, всё устроено совсем иначе, чем на потребительских рынках. Эти бренды не создаются под желания потребителей, а изначально являются трендсеттерами сами, в этом их миссия, это их крест. Они формируют моду, тренды, они влияют на поведение тех, кому в итоге оказываются милы. Поэтому как стратег, работающий с принципиально иными товарами, я могу лишь сказать, что если уж ты нанимаешь креативным директором Рафа Симонса, который не будет скрывать, кто и что его вдохновляет, по работам и коммуникациям которого изначально понятно, какие изменения он принесет в компанию, — то будь готов к такому логотипу, это нормально.



Раф Симонс будет создавать продукцию CK, руководствуясь единственным критерием: «Я художник — я так вижу», он будет вдыхать в CK свои убеждения, свою эстетику, свое настроение. И правильней всего, конечно же, начать с логотипа, который в итоге идет на резинки всех трусов в мире. Для меня легче всего сравнить это с футболом: если команда приглашает Пепа Гвардиолу тренером, то самое ожидаемое изменение — это покупка 1-2 испанских игроков и игра с большим процентом удержания мяча. И с этим ничего не поделают ни фанаты, ни руководство.

Мария Петрова, творческий директор BBDO Branding



Творение Питера Сэвилла приобретает ценность просто от имени автора. Это культурный артефакт. Такие люди выше того, чтобы всерьез заморачиваться треппингами, хинтингами и гуманистическими гротесками. Это все для новичков.



Настоящие мастера творят вне моды и поперек стилей. Логотип футурой не испортишь! Не зря в компании говорят о «возвращении к подлинному духу бренда». Просто убрали все лишнее. Можно считать, что CK пошли по пути Audi 2009 года. То есть скорректировали фирменный наборный шрифт и заодно набрали им логотип. Потеряли характер, приобрели единство. CK тоже перенесли стиль набора заголовков в логотип. Легкие отличия от Футуры в буквах C и К публика не заметит.



Александр Ребров, Арт-директор Redindesign



По первому ощущению могу сказать, что это не лучший ребрендинг, который я видел. Сейчас, как и раньше, весь логотип держится на определенном штифтовом написании, которое в текущем варианте отбрасывает нас назад в 90-е, наш обыватель как раз тогда познакомился с брендом, поэтому преследует ощущение, что ребрендинг делался специально для России.



Ситуацию можно исправить, если позволить буквам произвольный трекинг — будет весьма неплохо. Причем, совершенно внаглую: от разгона на всю ширину страницы до наползания друг на друга.







Павел Махаринский, Генеральный директор Avant

На мой взгляд, такие известные бренды, как Calvin Klein, должны очень хорошо взвешивать все «за» и «против», осуществляя редизайн. В данном случае, очень хорошо, что никакого ухудшения не произошло. Логотип получился чистым с точки зрения дизайна, точно выстроены расстояния между буквами. Но конкретно в данном случае я не вижу особого смысла в этом преобразовании. По сути, бренд не приобрёл ничего нового с этим логотипом, но при этом компания уже потратила достаточно средств на разработку. И, что важно, в будущем потратит ещё больше на замену корпоративных аксессуаров, табличек, вывесок, бирок и ярлычков на одежде.

Артём Маслов, управляющий партнер Clёver Branding