Не успев отработав на посту креативного директора Calvin Klein и полгода Раф Симонс, решил внести изменения в логотип модного дома. В преддверии Недели моды в Нью-Йорке модный дом Calvin Klein объявила, что возвращается к «подлинному духу бренда». В подтверждение было представлено новое лого, которое, призвано стать «данью основателю марки и фундаментальным основам Дома».
Однако они не оказались кардинальными – вместо прописных букв в названии бренда появились более крупные заглавные, что сделало лого достаточно четким и ровным. Цвет и шрифт логотипа не поменялись. Над созданием «нового» старого написания работал британский графический дизайнер Питер Сэвилл, создавший культовую обложку для альбома «Unknown Pleasures» группы Joy.
Напомним, бельгийский дизайнер Раф Симонс присоединился к американскому бренду Calvin Klein в августе 2016 года. До этого он занимал пост креативного директора Christian Dior, с которым сотрудничал на протяжении трех лет.
Фара Кучкаров, директор по стратегии брендингового агентства Depot WPF
Раф Симонс будет создавать продукцию CK, руководствуясь единственным критерием: «Я художник — я так вижу», он будет вдыхать в CK свои убеждения, свою эстетику, свое настроение. И правильней всего, конечно же, начать с логотипа, который в итоге идет на резинки всех трусов в мире. Для меня легче всего сравнить это с футболом: если команда приглашает Пепа Гвардиолу тренером, то самое ожидаемое изменение — это покупка 1-2 испанских игроков и игра с большим процентом удержания мяча. И с этим ничего не поделают ни фанаты, ни руководство.
Мария Петрова, творческий директор BBDO Branding
Творение Питера Сэвилла приобретает ценность просто от имени автора. Это культурный артефакт. Такие люди выше того, чтобы всерьез заморачиваться треппингами, хинтингами и гуманистическими гротесками. Это все для новичков.
Настоящие мастера творят вне моды и поперек стилей. Логотип футурой не испортишь! Не зря в компании говорят о «возвращении к подлинному духу бренда». Просто убрали все лишнее. Можно считать, что CK пошли по пути Audi 2009 года. То есть скорректировали фирменный наборный шрифт и заодно набрали им логотип. Потеряли характер, приобрели единство. CK тоже перенесли стиль набора заголовков в логотип. Легкие отличия от Футуры в буквах C и К публика не заметит.
Александр Ребров, Арт-директор Redindesign
По первому ощущению могу сказать, что это не лучший ребрендинг, который я видел. Сейчас, как и раньше, весь логотип держится на определенном штифтовом написании, которое в текущем варианте отбрасывает нас назад в 90-е, наш обыватель как раз тогда познакомился с брендом, поэтому преследует ощущение, что ребрендинг делался специально для России.
Ситуацию можно исправить, если позволить буквам произвольный трекинг — будет весьма неплохо. Причем, совершенно внаглую: от разгона на всю ширину страницы до наползания друг на друга.
Павел Махаринский, Генеральный директор Avant
Артём Маслов, управляющий партнер Clёver Branding
Потребители фэшн-брендов со сложившимися традициями тяжело воспринимают изменение визуальной айдентики брендов, но в данном конкретном случае бренд действительно изменился и потребитель, полюбив новую коллецию, полюбит и обновленную визуальную айдентику. Новый креативный директор Calvin Klein, как приверженец минимализма и перемен, изменил логотип не настолько уж и революционно: привычный шрифт теперь плотно откернен и все набрано капителью. Такие люди, как Раф Симонс, постоянно напоминают всем кто следит за модой, что не стоит быть консервативным и чрезмерно традиционным. Будьте готовы к переменам, ведь именно за это и любят все мир фэшн-индустрии.