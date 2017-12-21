Оно выиграло коммуникационный тендер бренда

Компания «Медком МП», которая стала официальным дистрибьютором презервативов Playboy на российском рынке, объявила победителя в тендере на разработку сайта и коммуникационной стратегии продвижения бренда на конец 2017 года и весь 2018 год.

Коммуникационным обслуживанием нового продукта Playboy займется digital-агентство R:TA. Контракт включает запуск сайта и медийную поддержку до конца 2018 года. Команда R:TA уже приступила к разработке стратегии и концепции продвижения.

«Конкуренция на рынке презервативов довольно жесткая, поэтому основным критерием выбора агентства стала релевантность предложения по аудиторным и количественным параметрам. “Медком МП” имеет обширную географию дистрибуции и представительства в 42 городах. Перед участниками тендера ставилась амбициозная цель — показать экспертизу в успешном выводе продукта в короткие сроки. И R:TA отлично справилось с этой задачей. “Медком-МП” необходимо «освежать» свою репутацию на фармацевтическом рынке. Именно поэтому мы выбрали бренд Playboy, который станет глотком свежего воздуха как для развития и совершенствования деятельности компании, так и для российского рынка средств индивидуальной защиты», — прокомментировала младший категорийный менеджер по инновационным продуктам “Медком-МП” Дарья Фролкова.

«На российском рынке представлено не так много брендов презервативов, и с большинством из них наша команда так или иначе уже успела поработать. Теперь нам предстоит еще один головокружительный запуск, чтобы переплюнуть самих себя», — добавила креативный директор R:TA Анастасия Бандрина.

Агентство R:TA работает с такими фармацевтическими компаниями, как LEO Pharma, Servier, Abbott, Invar, Gedeon Richter и Merz.