Автомобильный бренд разместил стилизованную рекламную коммуникацию на телеканале РБК

Бренд Audi в рамках кампании в поддержку запуска нового автомобиля Audi A8 использовал инновационный формат ТВ-интеграции.

Стилизованная рекламная коммуникация, следующая за прямым эфиром новостей на телеканале РБК, переносит телезрителя на заднее сиденье нового А8. Таким образом, новостной выпуск впервые на российском телевидении заканчивается на автомобильном дисплее.

Аудитория канала РБК смогла, не отрываясь от телеэкрана, оказаться в салоне абсолютно нового Audi A8 и рассмотреть детали интерьера, особенно широкоформатные сенсорные экраны, встроенные в подголовники передних сидений. Они прекрасно дополняют атмосферу роскошного комфорта для пассажиров на задних сиденьях премиум-седана.

На российском рынке столь оригинальный, нативный и креативный формат для подобного типа интеграций использован впервые. Он помог раскрыть уникальные преимущества нового Audi A8 и повысить интерес аудитории к модели.

Идея механики принадлежит агентству Young&Rubicam Moscow . Реализацией проекта занимались PHD и РБК.

Павел Мордюков, креативный директор Young&Rubicam Moscow : Идея, воплощенная на стыке креатива и медиа, стирает границу между нативным ТВ-контентом и рекламной коммуникацией. Умная и уникальная концепция, реализованная в релевантном для аудитории канале, призвана соответствовать преимуществам искусственного интеллекта новой А8. Цель такого ультрасовременного медийного решения — продемонстрировать сенсорные мониторы данной модели и подчеркнуть максимальный комфорт для пассажира на заднем сиденье.

Олеся Козлова, Marketing Director Audi Russia: Неожиданный и премиальный формат коммуникации безупречно подходит нашей марке. На сегодняшний день новый автомобиль Audi A8 является самым технологичным среди седанов представительского класса. Бренд Audi всегда отличался и выделялся умением открывать и использовать инновационные медиаформаты, обращая на себя внимание.

Димитрис Ваяс, генеральный директор PHD : Сегодня мы все занимаемся поиском и освоением новых инструментов и каналов для рекламной коммуникации: огромные возможности в digital, использование Big Data, точечный таргетинг и классические медиа в «новом прочтении». В проекте для нового Audi A8 нам как раз удалось воплотить свежий и во многом уникальный подход к такому традиционному формату, как телевизионная реклама. За период кампании мы охватили более 50% недельной аудитории канала. Мы очень благодарны клиенту за смелость и команде РБК за помощь в реализации проекта!

Команда проекта:

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС»:

Любомир Найман — Head of Audi Russia

Олеся Козлова — Marketing Director Audi Russia

Инна Нахшунова — ATL Team Leader

Анна Желтова — Senior ATL Communication Manager

Young & Rubicam Moscow:

Ирина Волхонская — Team Leader

Екатерина Нерсесян — Account Supervisor

Павел Мордюков — Executive Creative Director

Виктор Виз — Senior Art Director

Евгений Звягин — Copywriter

PHD:

Юлия Грейс — Media Director

Вадим Сигаев — Group Account Director

Никита Малахов — Senior Media Planner

Ксения Дюжева — Special Projects Manager

Анастасия Коробейникова — Special Projects Junior Manager

РБК:

Мария Железнова — директор по продажам сегмента «Авто»

Дизайнерская группа телеканала РБК