Сборы второго спин-оффа киносаги оказались ниже прогнозов

Десятый фильм киносаги «Звездные войны» — «Хан Соло: Звездные войны. Истории» провалился в прокате. Кассовые сборы картины оказались ниже прогнозов, об этом свидетельствуют опубликованные отчеты аналитических компаний.

По данным компании comScore, в США и Канаде сборы картины за три дня составили около 83 млн долларов, вопреки ожидаемых 130−150 млн долларов. Кассовые сборы в других странах за уикенд составили и того меньше — 65 млн долларов.

Неудачными, в частности, были результаты в Китае — лишь 10,1 млн долларов, в Великобритании — 10,3 млн долларов, в Германии — 5 млн долларов, во Франции — 3,9 млн долларов. В России фильм заработал 3,6 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Exhibitor Relations.

Таким образом, мировые кассовые сборы достигли 148 млн долларов, тогда как бюджет картины оценивается в 250−300 млн долларов.

Фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» — второй спин-офф космической эпопеи, рассказывающий о похождениях молодого Хана Соло и его напарника Чубакки. Для сравнения первый спин-офф «Изгой-один. Звездные войны: Истории» стартовал с результатом 155 млн долларов, у двух сиквелов итоги первого уикенда также были выше.