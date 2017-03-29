В соцсетях обсуждают брошюру университета



Иллюстрация: соцсети

Новосибирский государственный университет выпустил брошюру к мероприятию «Дни карьеры», на которой изображен прыгающий с крыши человек. Так университет хотел проиллюстрировать «прыжок в будущее». На буклет обратили внимание пользователи сети.

«Дни карьеры-2017» – это мероприятие, на котором компании ищут сотрудников среди студентов старших курсов. К мероприятию вуз выпустил брошюру, которая должна была символизировать обширные карьерные возможности. Но пользователи твиттера увидели в ней двойной смысл.

По словам сотрудников НГУ, прыжок изображался на буклетах всегда. «Конечно, нужно признать, что это не самый удачный вариант, но ни о каких суицидальных мотивах не было и речи, это прыжок в будущее, рывок в будущее» – объяснила пресс-служба университета изданию НГС.Новости.

В соцсетях начали появляться пародии на буклеты. Например, на одной из картинок человек прыгает на университет с американским флагом.