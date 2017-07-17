Дракон в New York Times, VR-миры и другие кампании по продвижению сериалов — в подборке Havas Media

Иллюстрация Havas Media

В ночь с 17 на 18 июля онлайн-сервис Амедиатека устроил в московском метро закрытый показ первой серии нового сезона одного из самых популярных сериалов последних лет — «Игры престолов». Посетители смогли сделать памятный снимок на железном троне, война за который продолжается уже 7 сезон, а в вестибюле гостей встретили белые ходоки. Если для российского зрителя такие мероприятия в новинку, то западного этим уже не удивишь. Из года в год такие медиагиганты, как HBO, Netflix, BBC, Amazon, Hulu и другие, проводят необычные кампании по продвижению новых и уже успевших полюбиться публике сериалов.

Можно вспомнить прямую трансляцию на Facebook плавящегося ледяного куба, за которой следили в общей сложности более 3 млн. человек, чтобы узнать дату выхода нового сезона «Игры престолов», тень дракона в New York Times или заставку сериала в формате 360.

Один из эффектных приемов, который используют медиакомпании, — это нативный контент, размывающий границу между реальностью и событиями сериала, указывают в Havas Media.

1. Вымышленные герои оживают

В 2014 году HBO запустил комедийный сериал «Кремниевая долина». Уже 4 сезона зрители следят за перипетиями запуска стартапа «Пегий Дудочник» в самом известном инновационном кластере в мире. HBO создал для вымышленной компании полноценный сайт и даже размещает через Google posts главные новости от незадачливых предпринимателей, как если бы они в самом деле были представителями малого бизнеса.

Еще более масштабную кампании запустил HBO четырьмя годами ранее для запуска саги о вампирах “Настоящая кровь”, где кровососы с помощью изобретенной в Японии искусственной крови наконец смогли выйти из своих убежищ и зажить обычной жизнью. Медиакомпания направила усилия на создание и поддержание вокруг сериала интриги, которая в нужный момент получила продолжение уже в традиционной медийной кампании.

Задолго до объявления о запуске сериала производители разослали самым популярных обозревателям страшилок в США посылки с «образцами крови», зашифрованным сообщением и URL, ведущим на закрытый сайт, где якобы вампиры в режиме реального времени обсуждали свой выход в свет. Конечно, блогеры были заинтригованы и с удовольствием поделились со своими подписчиками впечатлениями об увиденном. Одновременно на улицах городов появилась реклама искусственной крови и даже пустые слоты под диковинный напиток в вендинговых машинах, намекающие на его особую популярность.

Иллюстрация Havas Media

Не менее успешно медиакомпании используют ресурс соцсетей для привлечения внимания к контенту. В этом году Netflix удостоился двух статуэток на фестивале «Каннские львы» за розыгрыш поклонников сериала «Нарко». В сентябре 2016 года, перед выходов второго сезона сериала, по Facebook прошел слух, что первый эпизод был «слит» в Сеть и его покажут в Facebook Live. Но через 11 минут после начала трансляции «контрабандисты» сами были пойманы главным героем, наркоторговцем Пабло Эскобаром.

2. VR и другие технологии создают новые миры

В кампаниях sci-fi сериалов закономерно используются новые технологические решения. В 2016 году все тот же HBO для запуска сериала «Мир дикого запада», названном по населенному андроидами парку развлечений будущего. Побывать в футуристическом парке зрители могли не только за просмотром очередной серии, но и погрузившись в виртуальную реальность на конференциях TechCrunch Disrupt и New York Comic Con.

Создатели сериала разработали эксклюзивный опыт по мотивам сериала на основе технологии HTС Vive. По заявлению компании, они не собираются останавливаться на одной успешной кампании и намерены в будущем чаще прибегать к возможностям дополненной и виртуальной реальности.

В рамках продвижения сериала «Черное зеркало», в центре которого влияние новейших технологий на жизнь человека и общество в целом, Netflix буквально оживляет некоторые из событий серии. К примеру, компания выпустила ролик, в котором обыгрывается идея из третьей серии первого сезона – возможность трансляции видео непосредственно на сетчатку глаза. В ролике создатели сериала пофантазировали о мире, в котором с помощью Netflix Vista люди постоянно смотрят «Черное зеркало».

Кроме того, Netflix воссоздал приложение RateMe из первого эпизода третьего сезона. По сюжету социальная позиция и все возможности каждого человека полностью выстраивалась на основе того, как его оценивают все окружающие в специальном приложении. Теперь все желающие могут опробовать приложение на себе и узнать, что о нем действительно думают окружающие.