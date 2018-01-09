«Первый канал» и «Одноклассники» подвели итоги совместного эксперимента по обновлению новогоднего телевизионного эфира

По данным «Первого канала» и исследования Mediascope, «Новогодняя ночь на Первом» вошла в ТОП-5 самых рейтинговых эфирных событий 31 декабря 2017 года среди зрителей до 60 лет. Это произошло во многом за счёт обновления новогоднего эфира.

Осенью «Первый канал» и ОК организовали свободное голосование за артистов, которых публика хотела бы видеть в новогоднем телеэфире. В голосовании приняли участие 1,3 миллиона человек всех возрастных групп из России и других стран. Более половины голосов отдали пользователи младше 35 лет, в том числе дети и подростки до 18 лет – на их долю пришлось 10% от всех голосов. Тридцать исполнителей, ставших лидерами голосования, были приглашены для участия в праздничных съемках и часть из них дебютировала в Новый год на «Первом».

Впервые канал отказался от работы в студиях и съемочных павильонах и практически все действие перенес под открытое небо. К работе над «Новогодней ночью на Первом» были привлечены пять режиссеров: Андрей Сычев, Илья Глазунов, Феликс Михайлов, Алексей Голубев и Александр Гришаев. В съемках было задействовано множество локаций – Красная площадь, Манежная площадь, крыльцо Большого театра, ЦУМ, Москва-река и МЦК, парк Горького, парк Музеон, парк Зарядье, каток ВДНХ и др..

Доли телеканалов в различных возрастных группах за 31 декабря 2017 (5:00 – 29:00). Данные Mediascope по городам с населением от 100 тыс. жителей, в %: