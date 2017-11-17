Кроме новой упаковки бренд разработал специальный календарь

Праздник к нам приходит, и это уже точно, по крайней мере, судя по активной подготовке к нему брендов со всего мира.

Компания IDS Borjomi International представила специальную серию «Боржоми» в обновленной праздничной упаковке.

«Создавая эту серию, мы вдохновлялись знаменитой грузинской техникой изготовления украшений «Минанкари», когда каждая деталь рисунка выполнена с особым усердием и любовью.Наша новая упаковка призвана подарить неповторимое ощущение близости праздников, а вулканическая мощь «Боржоми» в каждой бутылке и банке настроит организм на продолжительное веселье, ежедневно даря силы и вдохновение», – говорит Оксана Панкина, менеджер по маркетингу IDS Borjomi International.

Но новогодние праздники, пусть и самые длинные в году, незаметно для всех нас заканчиваются. «Боржоми» решил продлить праздничное настроение своим потребителям на целый год, разработав специальный календарь, в котором каждый день – праздник! Ведь душа желает больше поводов для встреч с друзьями, развлечений и отличного времяпровождения, чем только в новогодние каникулы.

Ссылка на веб-сайт находится на каждой праздничной упаковке воды. Календарь также доступен в виде мобильного приложения для скачивания в Google Play и App Store.