Сказка от Сбербанка, серия короткометражек от Ferrero и белочки от Первого

Подход к новогодним кампаниям у каждого бренда свой. Масштабные рекламные «фильмы» и короткие комичные заставки – о том, как встречают 2018 год, в нашей подборке новогодних роликов.

Сбербанк по традиции поздравляет всех клиентов и жителей России с Новым годом. В этом году он подготовил сказочный ролик про мальчика, который верит в чудеса, но для которого в новогоднюю ночь сказка ожила.

На создание идеи ролика вдохновил мюзикл «Театра Наций» «Синяя синяя птица», поставленный по мотивам известной сказки «Синяя птица» М. Меттерлинка. Главная мысль в том, что счастье всегда рядом, нужно только уметь разглядеть его и пожелание относиться к каждому мгновению жизни как к чуду.

В ролике приняли участие актеры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. В создании видео приняли участие агентства MOSAIC и Hype production.

В серии новогодних мини-фильмов Ferrero Rocher призывает дарить тем, кто стал подарком для вас. Бренд Ferrero Rocher помогает переосмыслить значение людей в нашей жизни в серии новогодних мини-фильмов, снятых Попогребским.

Идея мини-фильмов разработана совместно с креативным агентством DADA Agency и стратегами из Resonate Strategies. Продакшном кампании занималась студия Bazelevs.

«Главным героем нашей жизни может стать кто угодно: супруг или супруга, партнер, конкурент, учитель или ученик, – любой, кто каждый день проводит бок о бок с нами, кто заставляет нас становиться лучше, учиться и покорять новые вершины. Нашими мини-фильмами мы хотим помочь зрителям выразить таким людям свою признательность», – говорит Сергей Терехов, директор категории «Конфеты» Ferrero Russia.

Бренд Lay’s и агентство BBDO Moscow выпустили новый рекламный ролик, созданный в популярном формате сэлфи. Чтобы погружение в историю было максимальным, большая часть видео действительно снималась на мобильный телефон.

В течение всего года происходит много веселых моментов, о которых мы с удовольствием вспоминаем в новогоднюю ночь. «Как новый год встретишь, так и проведешь» – гласит народная мудрость. Герои ролика встречают Новый год с Lay’s – и весь следующий год становится для них чередой веселых совместных приключений с друзьями: поездки в горы, отдых на даче, прогулки по парку, поддержка любимой команды на футбольном матче и многое другое.

Продакшн выполнила студия Fibr Film Production под руководством режиссера Леонида Горенштейна. Чтобы воссоздать четыре сезона и волшебство новогодней ночи в начале ноября, команда за три дня совершила путешествие по Казахстану, побывав на высотах гор Ак Булак, озере Капчагай, в Парке Горького в Алматы и других знаковых местах города.

Авто.ру и студия TAKE & SHOT продолжают серию роликов с Николаем Фоменко. В обыденных ситуациях актер встречает поклонников, которые узнают его и просят посоветовать, где можно купить автомобиль. В ответ Николай предлагает скачать приложение Авто.ру и найти нужную машину. В новом ролике обыграна новогодняя тема. При выборе лица рекламной кампании Авто.ру стремился усилить свой образ – ассоциацию с профессионализмом и экспертизой в области автомобилей.

В новогоднем ТВ-ролике от Red Keds «Юла» призывает нарушать правила. Креативная команда рискнула обратиться к теме подарков через идею нового отношения к вещам, ведь в своей коммуникации «Юла» всегда подчеркивала, что это сервис, для людей, которые мыслят по-новому. Они социально ответственны, охотно пользуются смартфонами и онлайн-продуктами, постоянно пробуют различные хобби, любят путешествовать, отелю предпочитают съемную квартиру, собственному автомобилю – каршеринг, легко расстаются с ненужными вещами.

«Новый год создал вокруг себя огромное количество стереотипов. Иногда они делают праздник лучше, иногда навязывают обязательства и устаревшие традиции. Манифестом «Нарушай правила» Юла поддерживает пользователей в их новом отношении к жизни и к Новому году», – рассказывает креативный директор Валерий Волчецкий.

Avito регулярно выпускает сезонные кампании. Новогодний ролик «Новые вещи по человеческим ценам» вышел на экраны в начале декабря. Рекламное видео основано на позиционировании компании: за каждой вещью на Avito стоят обычные люди, поэтому и цены на эти вещи должны быть самые человеческие. Даже на новые, которых на Avito очень много.

КГ MOVIE (креативное агентство AnyBodyHome!) и FRESH production выпустили ролик для «Объединенных кондитеров», бренд «Красный октябрь».

В основе идеи – отражение истории о том, как люди едят конфеты по-настоящему, без лишних «ммммм» и рекламных причмокиваний. Мама может не устоять и взять конфету из подарка дочке, на свадьбе на столе может оказаться ваза с красиво завернутыми пустыми фантиками, а альпинисты могут поспорить, кому достанется последняя конфета на вершине.

Конфеты вызывают в нас неподдельные эмоции, ведь даже родители, которые несут с Кремлевской Ёлки тяжелый подарок, мечтают, чтобы шоколадных положили побольше.

Первый канал продолжает радовать зрителей своими новогодними заставками с участием... белок. Эти персонажи уже знакомы зрителю. Несмотря на излишнюю, по мнению, пользователей соцсетей внезапность и навязчивость, многие отмечают, что эти комичные проморолики – одни из самых позитивных на российском ТВ.

Писать письма Деду Морозу могут только дети. Думаю, многие взрослые готовы с этим поспорить, ведь мечтаний и желаний у них явно не меньше. В новогоднем рекламном ролике Lexus RX F Sport родители пытаются подделать письмо своего сына, упомянув в нем свои желания, которые, как ни странно, расходятся с мечтами их ребенка.

В новогодней кампании Сбербанка приняли участие актер Константин Хабенский и актриса Екатерина Климова. Ролик под названием «Борода в сумке» рассказывает комичную историю подготовки семьи к Новому году. В видео продвигается низкая ставка по новогоднему кредиту, который поможет семье приобрести такие подарки, что родители поспорят о том, кто же все-таки будет их дарить в образе Деда Мороза.