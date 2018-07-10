Пользователи сети единодушно узнали в герое ролика игрока бразильской сборной Неймара

Подразделение KFC в Южной Африке выпустило ролик, в котором обыграло привычку некоторых футболистов демонстративно падать на поле и симулировать боль после получения незначительных травм.

В ролике футболист после столкновения с другим игроком падает, корчится от боли и постепенно выкатывается с поля. За ним бегут врачи с носилками и репортеры с камерами, однако он продолжает катиться. Симулируя боль, докатывается до ресторана KFC, где встаёт и заказывает обед с собой. Далее он нормальным шагом выходит из заведения и предлагает угоститься телегруппе, которая следовала за ним.

Пользователи сети единодушно узнали в герое ролика футболиста бразильской сборной Неймара.

Футбольная общественность активно высмеивает бразильца за его умение симулировать боль, на фоне этого в cети появилось множество пародий на постоянные падения Неймара:

Напомним, ранее фотография Неймара, лежащего на футбольном поле, попала на плакат португальской службы экстренной помощи (INEM), показывающий статистику ложных вызовов «неотложки».