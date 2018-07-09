Нападающий сборной Бразилии Неймар, лежащий на футбольном поле, попал на плакат португальской службы экстренной помощи (INEM), показывающий статистику ложных вызовов «неотложки». Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
На плакате изображен лежащий на футбольном газоне и кричащий от боли бразилец, атакже надпись: «75,8% вызовов экстренных служб безосновательны». Этот пост экстренной службы в Twitter обрел популярность, набрав менее чем за двое суток свыше 6,5 тысячи лайков и 3,8 тысяч репостов.
Спортсмен стал нелицеприятным символом симуляции по причине его многочисленных падений в прошедших играх ЧМ-2018. Неймар пролежал на газоне суммарно более 13 минут за время своего выступления на турнире. Поведение форварда критиковали многие футболисты, называя его «позорным», а пользователи интернета высмеивали его способность изображать боль и страдание.