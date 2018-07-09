В португальской службе экстренной помощи высмеяли способность футболиста изображать страдание

Нападающий сборной Бразилии Неймар, лежащий на футбольном поле, попал на плакат португальской службы экстренной помощи (INEM), показывающий статистику ложных вызовов «неотложки». Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

На плакате изображен лежащий на футбольном газоне и кричащий от боли бразилец, атакже надпись: «75,8% вызовов экстренных служб безосновательны». Этот пост экстренной службы в Twitter обрел популярность, набрав менее чем за двое суток свыше 6,5 тысячи лайков и 3,8 тысяч репостов.

Спортсмен стал нелицеприятным символом симуляции по причине его многочисленных падений в прошедших играх ЧМ-2018. Неймар пролежал на газоне суммарно более 13 минут за время своего выступления на турнире. Поведение форварда критиковали многие футболисты, называя его «позорным», а пользователи интернета высмеивали его способность изображать боль и страдание.