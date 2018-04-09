Эксперт №1 в мире по успеху и развитию бизнеса впервые в России проведет новую авторскую программу

26 мая 2018 года в Москве эксперт № 1 в мире по успеху и развитию бизнеса, Брайан Трейси впервые в России проведет новую авторскую программу «Искусство управления 2.0: система действий и инструментов для руководителя и его команды».

Программа ориентирована на директоров компаний, руководителей подразделений, менеджеров, руководителей проектов и перспективных специалистов, перед которыми стоят сложные бизнес-задачи.

Программа содержит 5 практических инструментов для повышения результатов работы руководителя и членов его команды. Эти инструменты объединены автором в единую и хорошо отлаженную систему, применение которой позволяет удвоить результаты работы за короткий промежуток времени.

Вы научитесь:

ставить четкие цели и расставлять приоритеты

планировать в деталях путь к достижению цели

управлять собственными эмоциями и влиять на эмоции других;

строить с командой эффективные коммуникации

делегировать полномочия и ответственность

Программа призвана существенно повысить результативность работы руководителя и команды в целом.

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