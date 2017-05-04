Издание ранее уже подавало жалобу в апелляционную инстанцию



Фото: depositphotos.com

«Новая газета» оспорила в Верховном суде решение Басманного суда Москвы по иску главы «Роснефти» Игоря Сечина с требованием удалить с сайта издания статью «Секрет Принцессы Ольги» о возможной связи его супруги с дорогостоящей яхтой St. Princess Olga, передает RNS со ссылкой на руководителя юридической службы АНО РИД «Новая газета» Ярослава Кожеурова.

По словам Кожеурова, редакция ранее направила жалобу в Мосгорсуд, но там её отклонили. В пресс-службе Верховного суда информагентству сообщили, что жалоба «поступила, находится на рассмотрении».

В ноябре прошлого года, после удовлетворения иска Сечина Басманным судом Москвы, «Новая газета» обжаловала судебное решение в апелляционной инстанции, но Мосгорсуд оставил жалобу без удовлетворения.