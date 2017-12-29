На это время байкерский клуб переименуют в «Ночных оленей»



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«Бургер Кинг» решил нанять «Ночных волков» для доставки еды в новогодние праздники. Поскольку на эти дни приходит пик заказов, компании требуются дополнительные рабочие руки, сообщается в пресс-службе сети.

От байкеров потребуется привозить бургеры за 30 минут, носить шапку деда Мороза и выполнить одно маленькое условие: на время сотрудничества надо переименоваться в «Ночные олени». Сеть заплатит 30 млн. рублей за этот проект.

«Волки - слишком мрачно, агрессивно. Олени - празднично, по-новогоднему. И, кстати, олени - одни из самых быстрых животных, что так же подходит для нашей доставки в течение получаса», – отмечают в компании.

В компании уверены, что от такого предложения невозможно отказаться. Тем более Гидрометцентр обещает теплую погоду на праздники, что делает доставку на мотоциклах возможной.

Выбор «Ночных волков» в качестве подрядчика обуславливается внешним видом. Борода придаёт сходство с дедом Морозом и создаёт новогоднее настроение.

Сейчас официальную бесплатную доставку из Бургер Кинга осуществляет Delivery Club в городах Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань. С помощью «Ночных Оленей» Бургер Кинг намеревается стать лидером на рынке доставки РФ.