Агентство разработало социальную кампанию для благотворительной организации

Благотворительная организация «Ночлежка» продолжает бороться со стереотипами по поводу бездомных людей. Совместно с агентством Action она запустила социальную кампанию, которая включает серию принтов «Проверка зрения» и тест «Индекс уязвимости».

Семь реальных историй бездомных людей, стилизованных под офтальмологические таблицы, можно увидеть на улицах города — как и подопечных «Ночлежки». Только прочитав надпись до последней буквы, можно узнать историю полностью. В итоге бродяга, алкаш и старуха оказываются людьми с трудными судьбами. Рекламу бесплатно размещают газета «Ведомости», а также операторы Poster и «Реклама-Центр». Работа Action тоже была безвозмездной.

Кроме того, агентство Action решило переосмыслить стереотипы с помощью небольшого теста, после которого каждый иначе взглянет на очевидные вещи.

Цель проекта — помочь разглядеть человека в каждом бездомном. Только так можно помочь конкретным попавшим в беду людям, только так можно бороться с проблемой бездомности в целом. Стереотипы же упрощают ежедневный мыслительный процесс, снимают ответственность за принятые «по накатанной» решения и оставляют много важных вещей «за кадром», объясняют смысл кампании в «Ночлежке».