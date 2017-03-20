Полученные данные холдинг намерен использовать для производства, дистрибуции и монетизации контента



Фото: depositphotos.com

«Национальная медиа группа», управляющая телеканалами РЕН ТВ и «Пятый», газетами «Известия» и «Спорт-Экспресс» , приобрела платформу AmberData, специализирующую ся на анализе пользовательских данных в интернете. Стоимость сделки не разглашается, однако участники рынка оценивают ее в 1 млн долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой со ссылкой на представителей НМГ. Основатели AmberData Евгений Батяшин и Алексей Каштанов это подтвердили.

Платформа AmberData запущена в 2011 году сотрудниками IT-департамента рекламного селлера Vi Евгением Батяшиным и Алексеем Каштановым. В 2014 году департамент из-за кризиса был сокращен, и основатели выкупили ее у Vi. Компания сотрудничает с холдингом Rambler&Co, платформой Segmento и другими участниками рынка.

Представители НМГ утверждают, что технологии AmberData будут использованы для анализа интернет-аудитор ии НМГ — сайтов РЕН ТВ, «Пятого канала», «Спорт-Экспресса » и «Известий». В перспективе планируется задействовать ее в сегменте платного ТВ по технологии IPTV и онлайн-видео. Полученные данные будут также использоваться в производстве, дистрибуции и монетизации контента.

Стоимость сделки не разглашается, но собеседники издания оценивают стоимость AmberData не более чем в 1 млн долларов.