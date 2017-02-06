К альянсу присоединятся «СТС Медиа» и ЮТВ



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«СТС Медиа», Национальная медиагруппа (НМГ) и ЮТВ планируют объединить закупки голливудского контента, а также продажи интернет-рекламы и спонсорства. Холдинги планируют покупать кино у крупнейших мейджоров — Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount Pictures и других. Централизованные закупки могут передать дирекции по управлению контентом «СТС Медиа», пишет «Коммерсантъ».

Альянс станет крупнейшим покупателем западного контента, что даст его участникам определенные преимущества. Во-первых, холдинги смогут купить один крупный пакет кино и сублицензировать показы между своими каналами. Во-вторых, большой объем закупок дает основания для получения скидки. Сейчас расходы на кино могут составлять от 2–3 млн до 10–20 млн долларов в год, в зависимости от размеров канала.

Спонсорство и интернет-рекламу планируется продавать через сейлз-хаус «Эверест», входящий в «СТС Медиа». С февраля он начнет продажи на РЕН и «Пятом», позже подключится «Ю». В настоящее время каналы привлекают спонсорские бюджеты напрямую. Хотя их доля в выручке по сравнению с прямой рекламой невелика, эффективный пакет спонсорства стоит дороже, чем прямая реклама в том же эфире. «Каналы НМГ обладают большим потенциалом по привлечению спонсорской рекламы. Он может быть в полной мере монетизирован с помощью "Эвереста"», — сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина.

Не исключено, что у холдингов появится единый бэк-офис. Общий центр обслуживания возьмет на себя «вспомогательные бизнес-процессы». Впрочем, детали проекта пока находятся в проработке.

НМГ принадлежат РЕН и «Пятый канал», «СТС Медиа» управляет каналами СТС, «Домашний», «Че», CTC Love, а ЮТВ — каналом «Ю». Все три медиакомпании связаны друг с другом. 75% «СТС Медиа» контролирует ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина, 25% через кипрскую Telcrest принадлежат Юрию Ковальчуку и его партнерам.