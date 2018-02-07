Новый альянс возглавит бывший гендиректор «Амедиа ТВ» Денис Горшков

«Национальная медиа группа» и «СТС Медиа» создают компанию, которая будет управлять их интернет-активами, включая онлайн-кинотеатр Videomore и сайты шести телеканалов. Новый альянс возглавит бывший гендиректор «Амедиа ТВ» Денис Горшков, он будет отвечать за развитие digital-проектов, сообщает «Коммерсант».

Совместное предприятие получит в управление все digital-ресурсы «СТС Медиа» и НМГ, за исключением новостных и общественно-политических сайтов МИЦ «Известия». Таким образом, в альянс войдут принадлежащий «СТС Медиа» сервис Videomore, сайты шести телеканалов двух холдингов (СТС, «Домашний», «Че», CTC Love, РЕН ТВ и «Пятый канал»), их мобильные приложения и аккаунты в социальных сетях.

В 2013–2016 годах digital-направление в «СТС Медиа» курировал Алексей Пивоваров, возглавлявший департамент трансмедийных проектов холдинга. После его ухода отдельного топ-менеджера на этом направлении в компании не было. Денис Горшков будет заниматься интернетом в больших объемах, чем Пивоваров, поскольку получает ресурсы шести каналов вместо четырех.

Объединение площадок даст рост доходов от присутствия телеканалов в digital, полагает источник в НМГ. Холдинги ждут от господина Горшкова развития продуктов в онлайне, роста монетизации по платным и рекламным моделям, унификации технологических решений, а также интеграции проекта «Витрина ТВ» и работы с Big Data в рекламе.

«СТС Медиа» и НМГ давно тесно работают вместе. Холдинги связывают общие акционеры: долями в обоих владеют структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров. «СТС Медиа» и НМГ учредили три совместные компании, в которых объединили продажу спонсорства на своих каналах, закупки кино у мейджоров и бэк-офисы. Во всех трех альянсах НМГ владеет 51%, «СТС Медиа» – 49%.