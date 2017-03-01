Концепт-кар оборудован всем необходимым для прогулок и перевозки четвероногих друзей



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Nissan представила новый концепт-кар – Nissan X-Trail 4Dogs, созданный специально для владельцев собак. Багажное отделение машины полностью оборудовано для комфортной транспортировки четвероногих питомцев.

Кроссовер укомплектован всем необходимым для прогулок и последующей перевозки собак. Так, в авто предусмотрены вытяжной душ, с помощью которого можно помыть собаку, и фен - для сушки животного. В багажнике объемом 445 л. можно включить интегрированную систему сушки, подающую в него теплый воздух. При этом собакам не придется запрыгивать в багажник, для более комфортного подъема предусмотрена выдвижная рампа.

Также багажное отделение оборудовано местом для отдыха, специальным “умным” дозатором корма и непроливаемой поилкой. Безопасность транспортировки четвероногих питомцев обеспечивают специальные механизмы для пристегивания поводка.

Автомобиль оборудован инновационной технологией «dog-cam», с помощью которой владельцы могут видеть своих собак на 7-дюймовом центральном дисплее, а для собак в багажнике установлен 10-дюймовый жидкокристалличе ский экран. Кроме того, существует возможность общения с питомцами во время поездки, она реализована с помощью аудиосистемы.

К сожалению для любителей собак, Nissan X-Trail 4Dogs является концепт-каром. Дата запуска кроссовера в массовое производство пока не называется.