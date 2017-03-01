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Nissan представила новый концепт-кар – Nissan X-Trail 4Dogs, созданный специально для владельцев собак. Багажное отделение машины полностью оборудовано для комфортной транспортировки четвероногих питомцев.
Кроссовер укомплектован всем необходимым для прогулок и последующей перевозки собак. Так, в авто предусмотрены вытяжной душ, с помощью которого можно помыть собаку, и фен - для сушки животного. В багажнике объемом 445 л. можно включить интегрированную систему сушки, подающую в него теплый воздух. При этом собакам не придется запрыгивать в багажник, для более комфортного подъема предусмотрена выдвижная рампа.
Также багажное отделение оборудовано местом для отдыха, специальным “умным” дозатором корма и непроливаемой поилкой. Безопасность транспортировки четвероногих питомцев обеспечивают специальные механизмы для пристегивания поводка.
Автомобиль оборудован инновационной технологией «dog-cam», с помощью которой владельцы могут видеть своих собак на 7-дюймовом центральном дисплее, а для собак в багажнике установлен 10-дюймовый жидкокристалличе
К сожалению для любителей собак, Nissan X-Trail 4Dogs является концепт-каром. Дата запуска кроссовера в массовое производство пока не называется.