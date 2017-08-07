Известный телеведущий стал звездой рекламной кампании нового смартфона Huawei nova 2



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В ролике Николай Дроздов наблюдает, как миллениалы занимаются любимым занятием - делают селфи. Цель видео - показать, что новый Huawei nova 2 с фронтальной камерой 20МП идеально подходит заядлым селфиманам.

Бессменный ведущий передачи «В мире животных», звезда шоу «Последний герой», профессор МГУ затмил всех популярных видеоблогеров. Никто не смог устоять перед очарованием Николая Николаевича.

В первые сутки ролик Huawei nova 2 набрал боле 300 000 просмотров и очень много положительных комментариев.

Состав творческой группы:

Клиент: Huawei

Huawei

Директор по маркетингу: Мария Данилина

Старший менеджер по маркетингу: Ольга Кобельская

Менеджер по SMM: Екатерина Бабийчук

Медийный менеджер: – Светлана Бодиловская

Production: Bakehouse

Режиссер: Сергей Рамз

Оператор: Дмитрий Шебунин

Второй режиссер: Александр Эйдман

Руководитель проекта: Наталья Яблокова

Продюсер: Анастасия Балайкина

Менеджер: София Акопян