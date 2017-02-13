В новом рекламном ролике снялись известные спортсмены-афроамериканцы



Скриншот видеоролика

Nike снял рекламный ролик, посвященный равенству и взаимному уважению. Концепцию кампании разработало агентство Wieden + Kennedy, а режиссером выступила обладательница премии Grammy за лучшее музыкальное видео. В ролике снялись такие звезды, как Серена Уильямс, Джеймс Леброн и Алиша Киз.

Новая кампания Nike вышла в Месяц черной истории, отмечаемый в США и Канаде. Месяц черной истории (Black History Month) ежегодно отмечается в феврале. В это время проходят мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом и другими предрассудками. Февраль был выбран потому, что на это время приходятся дни рождения президента Авраама Линкольна и аболициониста Фредерика Дугласа. Чернокожее население США традиционно связывает эти имена с отменой рабства.

Именно в это время спортивный бренд Nike запустил рекламную кампанию, посвященную равноправию. Креативную концепцию проекта разработало агентство Wieden + Kennedy. Ролик сняла Мелина Мацукас, известный режиссер музыкальных клипов и рекламных роликов, обладательница премии Grammy.

Рекламный ролик «призывает к справедливому и уважительному отношению к другим людям в спорте и в других сферах жизни», - пишут представители бренда. В ролике снялись такие звезды американского спорта, как Серена Уильямс, Джеймс Леброн, Кэвин Дюрант, Меган Рапино, Далила Мухаммед, Габриель Дуглас и Виктор Круз. В рекламе также появляется актер Майкл Б. Джордан, которому принадлежит закадровый голос. Кроме того, звучит песня A Change Is Gonna Come Сэма Кука в исполнении Алиши Киз. Саму певицу тоже можно увидеть в рекламе.

Недавно компания Nike объявила о начале сотрудничества с международными организациями Peace Players International и Mentor, созданными для объединения и обучения детей. Представители бренда также рассказали, что Nike пожертвует $5 млн. в 2017 году «многочисленным организациям, которые продвигают равенство в сообществах по всей стране [США]».

Реклама Nike

Бэкстейдж-видео

Состав творческой группы:

Nike (клиент)

Alex Lopez – Senior Director Brand Communication

Juan Reyes – Director Brand Communications

W+K PORTLAND (креатив)

Creative Director: Chris Groom, Antony Goldstein

Writer: Kervins Chauvet

Art Director: Nate Nowinowski

Integrated Production Director: Matt Hunnicutt

Producer: Julie Gursha

Associate Producer: Emily Knight

Senior Business Affairs Manager: Dusty Slowik

Account Team: Chris Willingham, Alyssa Ramsey, Hannah Hewitt, Patrick Gulliford

Strategic Planning: Nathan Goldberg

Media: Reme DeBisschop, Geoff Scoones, Justin Bradley

Project Manager: Andrea Nelsen

Broadcast Traffic Manager: Andrea Sierra, Tim Bell

Studio Manager: Alicia Kuna

Studio Designer: Seth Shelman

Prettybird (продакшн)

Director: Melina Matsoukas

Executive Producer: Suzanne Hargove

Line Producer: Jonathan Wang

Director of Photography: Malik Sayeed