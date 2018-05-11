Компания запустит измерение продаж среди 55 категорий в 11 городах проведения мундиаля

Компания Nielsen запускает ритейл-аудит, основанный на измерении фактических продаж товаров повседневного спроса в 11 городах проведения Чемпионата миру по футболу FIFA 2018. Исследование будет проводиться по более чем 55 категориям, среди которых пиво, табак, снеки, чипсы, шоколад, соки, безалкогольные напитки, чай, кофе, конфеты, алкогольные коктейли, энергетические напитки и другие, сообщили в компании.

Данные по продажам категорий будут собираться по крупнейшим федеральным торговым сетям, а также в каналах продуктовой традиционной торговли для Москвы и Санкт-Петербурга. При этом три города — Калининград, Саранск и Сочи — будут включены в отчет по большинству категорий впервые, так как их репортирование компания открыла специально к чемпионату.

Данные о продажах в рамках отчетов будут охватывать период с марта по сентябрь 2018 года для таких, категорий как соки, безалкогольные напитки, вода, энергетики и соленые закуски, и с апреля по сентябрь 2018 года для всех остальных 55 категорий. Охватываемый период позволит отследить тренд до, во время и после чемпионата. Своим клиентам Nielsen сможет предоставить абсолютные данные по продажам (только для Москвы и Санкт-Петербурга), динамику продаж в натуральном и денежном выражении, а также долю категории, доли рынка отдельных производителей, изменение цены и дистрибуцию.