Самыми популярными акционными товарами оказались средства для стирки и крепкий алкоголь



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Компания Nielsen выяснила, что в России резко выросла доля продаж с помощью промоакций. Так, если в первом полугодии 2016 года в среднем по промоакциям покупалось 54,5% товаров, то в аналогичном периоде 2017 года этот показатель вырос до 58%.

Наибольшая доля продаж у стиральных порошков и кондиционеров для белья со скидкой, она достигает 85% и 84% соответственно. На 2-м месте — крепкий алкоголь – более 70 % рома и виски куплено по акциям. В обеих категориях рост показателя составил ощутимые 7–8 процентных пунктов по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Лидирующие позиции по показателю доли продаж по промоакциям заняли также средства для мытья посуды, напитки типа «колы», шоколадные плитки, гели для душа, шампуни, кофе, соки и текила.

«Рост объема промоакций происходит за счет трех ключевых параметров: количества товарных позиций на промо, количества магазинов, в которых проводятся акции, а также глубины скидки. Избежать увеличения промоактивности сложно, поэтому в этой ситуации для любого ритейлера и производителя чрезвычайно важно принимать правильные решения относительно регулярной цены, глубины скидки и механики акции», – сообщает Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия.