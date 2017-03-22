Компании создали инструмент для определения наиболее эффективных с точки зрения продаж медиаканалов



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Компании Nielsen Catalina Solutions (NCS) совместно с Facebook создали инструмент для измерения эффективности продаж цифровой и телевизионной рекламы в соцсети в рамках кросс-медийных кампаний, пишет Mediapost.

О создании инструмента было объявлено на конференции Advertising Research Foundation (ARF) в Нью-Йорке. Он нацелен на измерение эффективности продаж и неповторяющегося охвата потребителей упакованных товаров и будет использоваться для рекламных кампаний, которые проходят на телевидении и онлайн, как в десктопных, так и мобильных версиях.

Facebook начнет использовать инструмент для измерения рентабельности рекламных инвестиций для кампаний, объединяющих рекламу на платформе соцсети и телевидении.

“Рекламодатели постоянно спрашивают нас, как лучше измерить влияние на продажи многоканальных кампаний. Для достижения этой общей цели потребуется нечто большее, чем усилия отдельных медиакомпаний, этим должны заняться вся участники отрасли, сотрудничая как друг с другом, так и с третьими сторонами”, - отметил Лесли Вуд, главный научный сотрудник Nielsen Catalina Solutions.