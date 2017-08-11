Выручка от рекламы, которая является основным двигателем компании, снизилась на 8%



Depositphotos

Американская News Corp., контролируемая медиамагнатом Рупертом Мердоком, отчиталась о чистом убытке в 429 млн долларов по итогам 4 квартала финансового года. Общая выручка компании уменьшилась на 6,6% в годовом исчислении.

Чистый убыток медиахолдинга News Corp. по итогам 2016-2017 финансового года составил 643 миллиона долларов против прибыли в 250 миллионов долларов годом ранее.

Выручка от рекламы за последний квартал фингода сократилась на 8,2% и составила $737 млн. При этом выручка News Corp. от digital-направления составила $251 млн, увеличившись на 10%, несмотря на более слабые прогнозы аналитиков.

Рекламная выручка подразделения Dow Jones (принадлежит News Corp) упала на 14% в прошлом квартале, выручка от интернет-рекламы составила 37% от общего показателя.

Снижение выручки по итогам года в компания также объясняют уменьшением дохода в сегменте "Новости и информационные услуги" на 10%, а также валютными колебаниями, убыток от которых оценивается в 147 млн долларов.