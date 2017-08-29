Рекламная кампания приурочена к выходу нового сезона шоу «Раскосяченные»

Netflix и калифорнийский бренд аптечной марихуаны AHHS выпустили линейку из двенадцати видов травки со вкусом вашего любимого сериала. Так видеосервис продвигает выход нового сезона сериала «Раскосяченные».

Авторы вдохновлялись десятью сериалами: «Раскосяченные», «Взрывная штучка», «Конь БоДжек», «Оранжевый – хит сезона», «Жаркое американское лето: 10 лет спустя», «Таинственный театр 3000: Возвращение», «Замедленное развитие», «Грейс и Фрэнки» и «Диета из Санта-Клариты».

Технически Netflix не продает марихуану, подчеркивает Джонатан Санторо, исполнительный креативный директор агентства Carrot. Вместе с адвокатами видосервис потратил немало времени, чтобы понять, как можно распространять травку под брендом Netflix. В итоге появилось 12 видов аптечной марихуаны в духе разных сериалов. За одни выходные было продано 27 фунтов травки от Netflix.

«Было непросто начать распространять марихуану под нашим брендом», - заметил Санторо.

Около шести месяцев назад Carrot начал работать с аптечной компанией, чтобы разработать сорт для каждого сериала. Как объяснили в Netflix, индика подошла для легких и глупых сериалов, а сатива усиливает впечатление от драматических шоу. В агентстве разработали упаковку линейки товаров, но никто из Netflix или Carrot не прикасался к марихуане, подчеркивают авторы проекта. В AHHS сами упаковали продукт в подготовленные дизайнерами банки.

Но откуда креативщикам знать, что марихуана действительно передает атмосферу любимых сериалов?